Francesco Maiorana eletto nuovo presidente LNP

Riunita oggi a Bologna, l’Assemblea Ordinaria di Lega Nazionale Pallacanestro ha provveduto all’elezione delle nuove cariche per il prosieguo della sua attività, nell’ambito del quadriennio olimpico in corso.

Alla presenza di 34 Società, che per deleghe ricevute rappresentavano complessivamente il 90.0% delle Associate, è stato eletto per acclamazione, senza alcuna astensione o voto contrario, quale nuovo presidente di Lega Nazionale Pallacanestro l’Avvocato Francesco Maiorana. Nato a Pordenone nel 1970, civilista, ha una lunga appartenenza al mondo dell’associazionismo sportivo, dirigente nella pallacanestro quale presidente della Vis Spilimbergo fino alla Serie B. E tutt’ora praticante di diverse discipline. Nell’incarico, in era LNP, è successore di Graziella Bragaglio (2013-2014) e Pietro Basciano (2014-2023). Dal maggio scorso Maiorana ha retto l’ordinaria amministrazione di LNP nel ruolo di Vicepresidente Vicario.

“Ringrazio per la nomina, per me è un onore ma soprattutto un onere – ha detto Maiorana nel suo intervento – Agirò sempre e solo nell’interesse delle Società e della pallacanestro. Il nostro movimento vale complessivamente 100 milioni di euro e di conseguenza serve, da parte di tutti, un approccio professionale affinché il nostro sport sia non solo bello, ma anche sostenibile a livello finanziario”.

Nel corso dell’Assemblea si è provveduto alla costituzione del nuovo Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro.

Sono stati nominati, per la Serie A2:

Luca Biganzoli (Urania Basket Milano)

Renato Pasquali (Pallacanestro 2.015 Forlì)

Roberto Pietropaoli (Real Sebastiani Rieti)

Alessandro Santoro (Pallacanestro Cantù)

Sono stati nominati per la Serie B Nazionale:

Andrea Baccarini (Raggisolaris Faenza)

Francesco Farinaro (JuveCaserta 2021)

Guglielmo Feliziani (Basket Mestre 1958)

Ivan Papaianni (Pallacanestro Aurora Desio 94)

Bologna, 16 settembre 2023