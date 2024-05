Gara 4 tra Udine e Cantù in diretta su RaiSport

A seguito dei risultati di Gara3 di semifinale, Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il partner televisivo RaiSport, comunica l’aggiornamento della programmazione delle semifinali playoff del campionato di Serie A2 Old Wild West, fino al 29 maggio 2024.

Domenica 26 maggio, ore 19.00

OLD WILD WEST UDINE-ACQUA S.BERNARDO CANTU’ (Gara 4)

Mercoledì 29 maggio, ore 21.00

ACQUA S.BERNARDO CANTU’-OLD WILD WEST UDINE (eventuale Gara 5)

– Diretta esclusiva digitale terrestre in chiaro RAISPORT HD (canale 58)

– Diretta esclusiva streaming in chiaro RAI PLAY (https://www.raiplay.it/dirette/raisport)

Gara in diretta ed in chiaro anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

Disponibile on-demand sul portale Rai Play (sezione https://www.raiplay.it/programmi/basketseriea2) per tutta la stagione, nella gallery che ospita le dirette RaiSport

– On-demand: piattaforma streaming LNP PASS dalle ore 12.00 del giorno successivo alla gara (per abbonati)

LNP PASS – Con l’offerta Postseason, a 19,99€, tutte le dirette di Playoff e Fase salvezza di Serie A2 e Playoff e Playout di Serie B Nazionale in diretta ed on-demand sulla piattaforma streaming LNP PASS (PER ABBONARSI: lnppass.legapallacanestro.com). NOTA – L’offerta è valida esclusivamente per i NON ABBONATI alla piattaforma. I possessori di un abbonamento attivo hanno già tutte le gare della stagione comprese nell’offerta.

