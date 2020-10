Generazione Vincente Napoli Basket: riprendono gli allenamenti

La Gevi Napoli Basket, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalle unità operative prevenzione collettiva della ASL Napoli 1, e della ASL 2 Napoli Nord, ha effettuato i tamponi a tutti i suoi tesserati unitamente ai ragazzi del settore giovanile aggregati alla prima squadra. Il risultato dei tamponi ha dato esito negativo. Pertanto da oggi la squadra potrà riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi impegni di Supercoppa Centenario serie A2 Old Wild West. I tre giocatori della prima squadra, risultati positivi nei giorni scorsi, proseguono nel rispetto del protocollo sanitario così come indicato dalle ASL competenti.

Uff stampa GeVi Napoli basket