Gora Camara è l’Under 21 adidas di Dicembre 2020 in Serie A2

Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunicano il vincitore del premio Under 21 del mese per dicembre 2020, in Serie A2.

Il riconoscimento giunge alla sua quarta stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under.

Ecco il prescelto per dicembre 2020.

UNDER 21 ADIDAS SERIE A2 – DICEMBRE 2020

GORA CAMARA (Novipiù JB Monferrato)

In Serie A2 successo per il centro italo-senegalese di Casale Monferrato, 214 centimetri, nato nel 2001, alla seconda stagione in Piemonte. Per lui un mese da 12.3 punti e 9.3 rimbalzi a gara, sfiorando la doppia-doppia di media, in 28 minuti. Quattro le gare in doppia cifra per punti e rimbalzi, sulle sette disputate dalla Novipiù; particolarmente decisivo nel successo su Bergamo del 6 dicembre, con 17 punti e 14 rimbalzi, per 34 di valutazione, dato che gli è valso il titolo di Mvp della 6^ giornata. Camara, nel primo mese di campionato, ha praticamente raddoppiato le proprie cifre, rispetto ai 5.3 punti e 5.2 rimbalzi in 15.3 minuti del 2019-20.

Camara sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di scarpe adidas.