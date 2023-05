Il comunicato Eagles Cantù sulla vicenda Benetti: “Gesto isolato e non nel nostro stile. Ci scusiamo pubblicamente”

Il brutto gesto subito da Gabriele Benetti continua a far parlare. Di seguito riportiamo il comunicato degli Eagles Cantù, diramato sul loro profilo ufficiale.

In merito al “fattaccio” di ieri sera avvenuto, vorremmo dire la nostra.

Partita tosta ma corretta, clima giusto per i play off, con la giusta tensione e la giusta elettricità, però vogliamo cogliere l’occasione per scusarci pubblicamente con Benetti per il brutto episodio avvenuto a fine partita.

Dissociandoci completamente da un gesto isolato che non è nello stile della nostra curva, che si è sempre contraddistinta per un tifo trascinante e positivo.

Adesso…TUTTI A PISTOIA!