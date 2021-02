Il marzo della Serie A2 Old Wild West sulla piattaforma Mediasport: 7 dirette, 13 squadre da seguire

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il partner televisvo Mediasport Group, rende nota la programmazione televisiva del mese di marzo.

A partire da lunedì 1, con la sfida serale del PalaBanca tra Assigeco Piacenza ed Orlandina Capo d’Orlando, sarà ancora un mese di grande visibilità per il campionato di Serie A2 Old Wild West. Grazie ad un palinsesto ricco di sette dirette che troveranno spazio nei palinsesti di MS Sport (digitale terrestre) ed MS Channel (canale 814 Sky, piattaforma satellitare), offrendo una vetrina televisiva a 13 delle 27 protagoniste del campionato.

In aggiunta alla abituale copertura integrale di tutte le gare, in streaming, su LNP PASS.

Lunedì 1 marzo, ore 20.45

ASSIGECO PIACENZA-ORLANDINA CAPO D’ORLANDO

PalaBanca, Piacenza

Domenica 7 marzo, ore 17.00

BCC TREVIGLIO-AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

​PalaFacchetti, Treviglio

Giovedì 11 marzo, ore 20.45

BERTRAM TORTONA-OLD WILD WEST UDINE

​PalaOltrePo, Voghera

Domenica 14 marzo, ore 17.00

REALE MUTUA TORINO-OLD WILD WEST UDINE

​PalaGianniAsti, Torino

Giovedì 18 marzo, ore 20.45

UNIEURO FORLI’-GIORGIO TESI GROUP PISTOIA

​Unieuro Arena, Forlì

Domenica 21 marzo, ore 17.00

EDILNOL BIELLA-STAFF MANTOVA

​Biella Forum, Biella

Domenica 28 marzo, ore 17.00

KIENERGIA RIETI-GEVI NAPOLI

​PalaSojourner, Rieti

Area Comunicazione LNP