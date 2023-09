Il Memorial Ganzerli va alla Unahotels, superata in scioltezza Rimini

La Unahotels Reggio Emilia si aggiudica il Memorial Ganzerli superando una Rivierabanca Rimini che poco ha potuto contro l’aggressività della squadra di Priftis. Dopo un inizio sprint di Reggio, Rimini piano piano riesce a ricucire lo svantaggio sino al meno 8, ma dal terzo quarto in poi non c’è stata più partita con la Unahotels che chiude con un vantaggio largo. Miglior marcatore Hervey con 18 punti seguito da Gallowey con 17. Per Rimini Simioni chiude con 13 seguito dall’ex Johnson con 12 e 10 rimbalzi.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Weber, Hervey, Galloway, Hatkins, Vitali

Rivierabanca : Marks, Grande, Scarponi, Johnson, Simioni

Primo quarto : Dopo un primo minuto di studio, Reggio inizia a bersagliare il canestro avversario, a segno vanno tutti gli uomini del quintetto mandato in campo da Priftis, minuto obbligato per coach Ferrari sul 11-2 dopo 3 minuti di gioco. A fermare l’emorragia di Rimini ci pensa Sirmioni con un tiro dalla lunga distanza, ma Reggio la punisce con Hervey e Gallowey per il 24-5. A segno anche l’ex reggiano Johnson dalla lunetta 2/2, lo imita Gallowey anch’esso preciso, Priftis comincia a ruotare tutto il quintetto come fa anche Ferrari per Rimini. Finale con Rimini che accorcia con i liberi di Masciadri per il 28-15.

Secondo quarto : Grazie ad una buona partenza Rimini trova il meno 10 con Simioni, tripla, per Reggio a canestro solo Grant, schiacciata e liberi 1 su 2, 31-20. In questa fase della partita Reggio fa una grande fatica in attacco, con Rimini che dopo l’inizio ha cambiato decisamente registro soprattutto in difesa. A metà del quarto arriva il time out di Priftis che dopo aver visto la sua squadra prima perdere banalmente la palla in attacco e poi subire un bel canestro da Masciadri da sotto. Rimini trova il meno 8 con la tripla di Masciadri ma la replica di Vitali, anch’esso tripla, riporta il punteggio a 11 lunghezze di divario. Nel finale da segnalare il primo canestro di Marks e il fallo sulla sirena di Uglietti su Johnson, 0/2 e si va a riposo sul 41-29.

Terzo quarto: Partenza sprint di Reggio che si ritrova in attacco, Priftis schiera Smith in cabina di regia e Weber da guardia, 10-2 di parziale con Weber che firma la sua prima tripla, minuto per Ferrari (51-31) . Reggio con Smith e Hervey trova il 58-31 prima che Johnson interrompa la striscia reggiana. Il pressing a tutto campo di Reggio manda un po in confusione Rimini e coach Ferrari è costretto a chiamare minuto, sull’ennesima palla persa in attacco con Grant che deposita tutto solo. Dopo tanto tempo Rimini realizza un canestro dal campo con Scarponi, che è anche lui a chiudere le marcature del quarto che si chiude sul 73-41.

Quarto quarto : Ultimo quarto con Vitali e Tommasini sugli scudi, il primo 2 triple, il secondo 4 punti consecutivi 79-49. Nonostante il largo vantaggio Reggio non molla un centimetro e lotta su ogni pallone, le triple di Gallowey, Harvey ed il canestro di Smith chiudono anzitempo la contesa. Si chiude con Reggio che vince per 97-63.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – RIVIERABANCA BASKET RIMINI 97-63 (28-15; 41-29; 73-40)

UNAHOTELS: Weber 9, Cipolla, Hervey 18, Suljanovic O. 2, Galloway 14, Faye 9, Smith 8, Uglietti 2, Atkins 9, Vitali 17, Grant 6, Chillo 3. Allenatore: Priftis.

RIMINI: Tassinari 2, Marks 5, Bonfè, Grande 4, Tomassini 7, Scarponi 13, Masciadri 7, Mari, Johnson 12, Simioni 13. Allenatore: Ferrari.

Arbitri: Bettini, Terranova, Cassinadri.