By

I campionati nazionali entrano nel vivo, e il canale Twitch Italbasket è pronto a trasmettere gli eventi clou di un marzo ricco di appuntamenti. Grazie agli accordi raggiunti con la Lega Nazionale Pallacanestro, la Legabasket femminile e la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, questo mese sul canale “viola” targato Italbasket sono tutte da seguire la Finale di Coppa Italia di Serie B, di scena a Busto Arsizio il 12 marzo (ore 16.00), la Finale di Coppa Italia A2 femminile, in programma a Battipaglia il 5 marzo (ore 18.00) e la Gara 2 della Semifinale Scudetto del Campionato di Serie A FIPIC, fra UnipolSai Briantea84 Cantù e Dinamo Lab Banco di Sardegna (brianzoli avanti 1-0 dopo il successo in Sardegna 59-49).

Nel palinsesto anche tante gare della Serie A1 femminile, A2 e B maschili. Come sempre, ampio spazio anche al gaming, con la finale della tappa di marzo del FIP eBasket Tour (19 marzo, ore 21.00) e la rubrica su NBA2K tenuta ogni martedì da Giovanni “Sweetchin” Musig.

A concludere il mese di marzo il compleanno del canale Twitch, con tutti gli streamer che hanno arricchito le live in questi primi 365 giorni del canale “viola” che si riuniranno i una “stream” con tante sorprese per la chat.

Il palinsesto di Twitch Italbasket di marzo 2023

4 Marzo

FIPIC Semifinale: UnipolSai Briantea84 Cantù – Dinamo Lab Banco di Sardegna (ore 15.30)

Serie B Maschile (Girone B): Rucker San Vendemiano- Gemini Mestre (ore 20.30)

5 Marzo

Serie A2 Femminile: Finale Coppa Italia (ore 18.00)

7 Marzo

NBA2K23 con Giovanni “Sweetchin” Musig (ore 15.00)

8 Marzo

Serie A1 Femminile: SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA – VIRTUS EIRENE RAGUSA (ore 20:30)

9 Marzo

Serie A1 Femminile: REYER VENEZIA MESTRE – FAMILA BASKET SCHIO

12 Marzo

Serie B Maschile: Finale Coppa Italia (Ore 16.00)

14 Marzo

NBA2K23 con Giovanni “Sweetchin” Musig (ore 15.00)

18 Marzo

Serie B Maschile (Girone A) Junior Casale Monferrato – Maurelli Group Libertas Livorno (Ore 19.00)

19 Marzo

Serie A2 Maschile (Girone Verde): Acqua S.Bernardo Cantù – Reale Mutua Torino (Ore 17.00)

FIP eBasket Tour (Finale)

21 Marzo

NBA2K23 con Giovanni “Sweetchin” Musig (ore 15.00)

25 Marzo

Serie B Maschile (Girone C) Sinermatic Ozzano – Ristopro Fabriano (Ore 20.30)

26 Marzo

Serie A2 Maschile: Ultimo turno ritorno (Ore 18.00)

28 Marzo

NBA2K23 con Giovanni “Sweetchin” Musig (ore 15.00)

Just Chatting – Un anno di Twitch Italbasket (ore 21.00)

Ufficio Stampa Fip