Il palinsesto Twitch Italbasket per il mese di aprile, dieci le dirette in programma

Dopo il compleanno festeggiato, e non poteva essere altrimenti, con una live con tutti i protagonisti di questi primi 365 giorni di “streammate”, Twitch Italbasket è pronto per un Aprile dai tantissimi contenuti.

Si parte il primo aprile con la Finale di Coppa Italia A1 femminile, evento in programma al PalaSelvapiana di Campobasso con 8 squadre a caccia del secondo trofeo stagionale della LBF (palla a due della finalissima alle ore 20.00).

A seguire, nel mese di aprile fra gare di A2 e B maschile e A1 femminile, sono 10 le live in diretta sul canale viola italbasket trasmesse grazie agli accordi raggiunti dalla FIP con LNP e LBF.

Antipasto della stagione delle Finali Nazionali – come sempre in esclusiva sui canali italbasket -, il 17 e il 18 aprile presso la Stella Azzurra di Roma si svolgeranno gli Spareggi dell’Under 19 Eccellenza.

Quattro squadre si contendono, fra le semifinali del 17 maggio e la finale del 18 maggio, un posto per la Finale Nazionale di categoria, in programma ad Agropoli dall’8 al 14 maggio.

Twitch si conferma poi la piattaforma dell’eBasket, con due eventi di gaming tutti da seguire. Il 6 aprile va in onda un super appuntamento con i giocatori della eNazionale, e tanti ospiti ancora da svelare, “rivali” in un minitorneo di 5v5 su NBA2K23. Lo Special Event sarà condotto da Francesco Pardini e Giovanni “Sweetchin” Musig. Il 16 aprile poi, la finale della nuova tappa del Fip eBasket Tour.

Palinsesto Twitch Aprile

Palinsesto Twitch Aprile