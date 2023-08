In 150 al raduno della nuova Tezenis Verona

Primo giorno di lavoro per la Tezenis Verona che ha iniziato la nuova stagione al Pala AGSM AIM di Verona. Oltre 150 tifosi hanno salutato i gialloblù al primo allenamento a Verona, al quale seguiranno altri 5 giorni di lavoro prima della partenza per Madonna di Campiglio, sede del ritiro estivo dal 23 al 29 agosto. “La nostra ripartenza – ha commentato coach Ramagli – il 17 di agosto, coincide con l’inizio del nuovo progetto tecnico. Veniamo da una stagione che ci ha visti tornare in Serie A2; dovevamo ricostruire una squadra interamente e quindi abbiamo pensato ad un team che possa avere slancio verso il futuro con i quasi 25 di età media. Vogliamo essere competitivi da subito e ambiziosi però questa è una squadra alle quale dovremo chiedere dei miglioramenti giorno dopo giorno per arrivare agli obiettivi”.

“La squadra è cambiata totalmente – ha proseguito Liam Udom – tutti hanno voglia di dare il proprio contributo, il lavoro sarà importantissimo partendo da quello individuale per arrivare al miglioramento di squadra. Personalmente spero di continuare a crescere e di dimostrare di essere un giocatore di alto livello. Ora dobbiamo iniziare a dare il massimo e allenarci con grandissima coesione”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket