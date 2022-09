Inizia domani il Memorial Pajetta: Udine vs Trieste propone un’intrigante sfida tra la panchina di Boniciolli e quella di Legovich

By

Si svolgerà domani, 2 settembre, al palasport “PalaCarnera” di Udine la prima serata del torneo Memorial Pajetta. Alle 18:15 si daranno battaglia la formazione Basket Torino – che milita nel campionato di Serie A2 ed è allenata da Franco Ciani – e la Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele, una delle squadre italiane più interessanti sin dal suo ritorno nella massima serie italiana.

Subito dopo è previsto il debutto dell’APU Udine davanti al proprio pubblico friulano. L’appuntamento vedrà gli uomini di coach Matteo Boniciolli impegnati niente meno che contro la Pallacanestro Trieste, con palla a due fissata alle 20:45. L’evento rappresenterà a nostro modo di vedere una sfida nella sfida molto affascinante – ovvero quella tra i due capi allenatori, l’esperto Boniciolli da un lato, e il giovane Marco Legovich dall’altro.

Sabato, 3 settembre, è in programma la finale per il terzo posto (ore 18:15), mentre la finalissima del Memorial Pajetta è in programma la stessa sera alle 20:45 sempre presso il menzionato palasport.

Nell’occasione è doveroso ricordare che l’accesso al PalaCarnera è consentito esclusivamente con il biglietto d’ingresso.