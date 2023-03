Kleb Basket Ferrara, la fine. Spiro Leka: “Un messaggio vocale per dirmi che era finita”

By

Nella lunghissima giornata di ieri il Kleb Basket Ferrara ha deciso di non proseguire più il campionato di A2, decretando di fatto il fallimento della società. Questa mattina in conferenza stampa si è presentato coach Spiro Leka, da sempre faccia e voce di questa squadra, che ha spiegato cos’è successo dalla vittoria di Nardò in poi.

La squadra era attualmente nona nel girone rosso, quindi a questo punto del campionato sarebbe stata salva senza dover passare dai playout. I giocatori hanno ricevuto gli stipendi fino a dicembre, quindi di arretrati avrebbero solo gli ultimi due. Giocatori, allenatori e tutti saranno svincolati con effetto immediato appena verrà ufficializzata la rinuncia della squadra da parte della FIP.

A questo link potete vedere la conferenza stampa.