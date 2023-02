Kleb Ferrara, restano dubbi sul futuro: la squadra intanto vola a Nardò

Il futuro del Kleb Basket Ferrara rimane appeso ad un filo. Dopo l’incontro del presidente Marco Miozzi con il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l’assessore allo sport Andrea Maggi, si continua a lavorare per cercare possibili soluzioni alla crisi economica della società e scongiurare il blocco dell’attività.

Intanto la squadra continua a lavorare per preparare la trasferta di domenica prossima a Lecce dove sarà regolarmente in campo per affrontare Nardò nell’incontro valido per la 23a giornata di campionato.

Il presidente Miozzi, dopo i colloqui con il coach e direttore sportivo Spiro Leka e il capitano Luca Campani, domani incontrerà la squadra al completo.

Uff stampa Kleb Basket Ferrara