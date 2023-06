La Famiglia Durante lascia la presidenza di Nardò

Volge al termine, dopo 18 anni di storia, l’era Durante: un vero e proprio romanzo, in cui la prima goccia d’inchiostro è stata impressa nel lontano 2005/2006, nei bassifondi della Serie D. Un’avventura che, invece, si chiude ai piedi della vetta del panorama cestistico nazionale, grazie all’ultimo traguardo raggiunto dalla proprietà Durante, ovvero i playoff contro Cantù con in palio la Serie A nel corso della stagione sportiva appena ultimata.



Una cavalcata che ha visto la prima storica promozione in C2 nel 2007, il salto di categoria in C1 nel 2013 e ancora la notte di Capo D’Orlando che valse la Serie B.

La conferma della categoria, l’impresa di Caserta, la finale di Supercoppa a Cento, fino ad un’altra, straordinaria notte, quella del 23 giugno 2021, in cui il Toro spicca le ali per volare in A2.

E lo fa tra le mura amiche del Pala “Andrea Pasca”, nel nome di Andrea Pasca, a cui la famiglia Durante ha intitolato club, palazzetto ma soprattutto dedicato ogni successo, ogni risorsa, ogni goccia di sudore.

L’intera città non potrà che essere in eterno grata alle figure di Carlo e Fabrizio Durante, che, oltre a portare in alto il nome di Nardò e di Andrea, hanno posto al centro del loro operato l’impegno verso i giovani salentini, nonché le iniziative di beneficienza nei confronti delle associazioni locali e non, come in occasione della costruzione di una scuola in Uganda o nel sostegno all’Ucraina.

Il tutto, trasudando amore puro per una squadra, della quale, certamente, continueranno ad essere i primi tifosi.

Grazie di cuore, famiglia Durante.

UFF.STAMPA PALL.NARDO’