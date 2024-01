La Fortitudo Bologna batte Cividale e stacca il pass per le Final Four di Coppa Italia

La Fortitudo Bologna fa la voce grossa e batte in casa Cividale per 90-77.

Un primo tempo che si chiude sul 50-40 per la Fortitudo Bologna, sempre avanti (con il primo quarto che si è chiuso sul 29-20 per Bologna) brava ad allungare, sopratutto con gli americani Ogden e Freeman, ostacolo per la difesa avversaria e già in doppia cifra. A loro si aggiunge Aradori che nel finale di quarto arriva anche lui doppia cifra. Cividale è in partita, grazie alle triple di Cole, già in doppia cifra ma gestito, perché gravato di tre falli. Dell’Agnello e Miani nel finale tengono gli ospiti attaccati alla partita.

Nel terzo quarto la Effe archivia la pratica allungando ulteriormente, con un Aradori scatenato da tre e con un parziale di 22-15 che lascia poco spazio di manovra agli avversari. Il finale di quarto si chiude sul 76-55.

L’ultimo quarto è di gestione per Bologna, con Cividale che si limita a rosicchiare qualche punto ma nulla più. Nota positiva i 12 punti di Isotta scatenato nel finale che infila quattro triple di fila.

MVP Basketinside: Deshawn Freeman

Flats Service Fortitudo Bologna: Deshawn Freeman 25 (11/13, 0/0), Pietro Aradori 24 (5/6, 4/8), Mark Ogden 16 (6/7, 1/5), Riccardo Bolpin 10 (3/3, 0/3), Matteo Fantinelli 10 (2/2, 1/3), Alessandro Panni 5 (2/2, 0/4), Luigi Sergio 0 (0/0, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Giovanni Galantini 0 (0/0, 0/0)

UEB Gesteco Cividale: Vincent Cole 18 (4/7, 3/7), NicolÒ Isotta 12 (0/1, 4/4), Giacomo Dell’agnello 11 (5/7, 0/2), Gabriele Miani 11 (2/3, 1/1), Lucio Redivo 9 (1/2, 2/5), Eugenio Rota 6 (3/3, 0/1), Martino Mastellari 5 (1/1, 1/4), Matteo Berti 2 (0/0, 0/0), Luca Campani 2 (1/1, 0/0), Leonardo Marangon 1 (0/0, 0/2), Giacomo Furin 0 (0/0, 0/0)