La Fortitudo Bologna batte Forlì nel segno di Aradori in un mercoledì da leoni

La Fortitudo Bologna fa la voce grossa contro una mai doma Forlì e nel terzo quarto dà la stoccata decisiva per portare a casa la partita. In serata Aradori autore di 25 punti; per Forlì bene Jonhson con 15 e con un Allen a mezzo servizio, espulso per somma di falli.

Dopo un primo tempo di equilibrio che ha visto Forlì avanti nel primo quarto 20-18, la Fortitudo chiude il secondo avanti 38-36 con Fantinelli che esegue un assist al bacio per Freeman sullo scadere della sirena

Lo spartiacque decisivo arriva nel terzo quarto con la Effe che crea un parziale di 14-0 e si porta sul 57-43, concedendo solo 7 punti agli ospiti.

Forlì, colpita nel profondo, riesce a risalire la china nell’ultimo quarto partendo bene e arrivando a -5 con una tripla di Cinciarini che avrebbe potuto riaprire i giochi, ma non basta: la Fortitudo Bologna vince per 73-63, in casa e con un super Aradori da 25 punti.

MPV BASKETINSIDE: Pietro Aradori

Flats Service Fortitudo Bologna: Giordano ne, Sergio 5, Aradori 25, Conti, Natalini ne, Bolpin 7, Panni 3, Kuznetsov ne, Fantinelli 9, Freeman 12, Ogden 9, Morgillo 3

Unieuro Forlì: Allen 11, Cinciarini 13, Zampini 4, Valentini 4, Tassone, Johnson 15, Pascolo 6, Zilli, Pollone 4, Pinza ne, Zilio ne, Radonjic 5