La Fortitudo Bologna doma e batte Udine e resta prima in classifica

La Fortitudo Bologna si regala l’ennesima grande prestazione battendo Udine 68-54 al Paladozza.

Nel primo tempo la Effe è avanti 37-27 mettendo in difficoltà Udine: nel primo quarto Bologna mette in difficoltà gli ospiti chiudendo 23-13 giocando bene sia offensivamente che difensivamente. La tripla di Giordano nel secondo quarto, il 32-19 costruito nel secondo quarto spavetano Udine che si affida a Caroti e Alibegovic per non perdere terreno.

Nel terzo quarto la storia non cambia con la Fortitudo avanti 55-38 e con una Udine che nel finale vede Clark più ispirato degli altri e carico per l’ultimo atto.

Udine ci prova nel finale e sfruttando errori difensivi avversari si avvicina sino al -7, con la Effe orfana di Fantinelli per un po’ a causa di un acciacco poi risolto. Bolpin e Aradori però allontanano nuovamente Udine che nel finale cede: al Paladozza vince la Effe per 68-54.

MVP Basketinside: Mark Ogden

FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 8, Bolpin 12, Aradori 11, Ogden 16, Freeman 13; Morgilllo 5, Panni, Giordano 3, Conti, Sergio; Kuznetsov ne; Bonfiglioli ne.

APU UDINE: Caroti 6, Clark 15, Alibegovic 12, Gaspardo 6, Delia 4; Da Ros 1, Ikangi 6, Monaldi 4, Vedovato; Agostini ne, Arletti ne.