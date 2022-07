La Fortitudo Bologna presenta regolare iscrizione per il prossimo campionato di Seria A2

By

La società bolognese, dopo un lungo silenzio stampa ha comunicato quanto segue: “Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 Srl comunica che è stato raggiunto l’accordo di transazione fiscale e previdenziale con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS predisposto dal team di consulenti di Sherman Advisory nelle persone del Dott. Benvenuto Marin e dell’avvocato Andrea Minozzi e attestato dal Dott. Antonio Gaiani. Nei prossimi giorni verrà depositato presso il Tribunale di Bologna l’accordo di ristrutturazione del debito unitamente alle transazioni fiscali e previdenziali già raggiunte per la richiesta di omologa dello stesso. Fortitudo precisa altresì che in data odierna è stata presentata la documentazione richiesta per l’iscrizione al campionato di Pallacanestro Serie A2”.