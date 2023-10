La Fortitudo Bologna vince anche contro Orzinuovi e resta imbattuta in campionato

Non si arresta il ruotino di marcia della Fortitudo Bologna che infila la sesta vittoria in campionato, battendo Orzinuovi 89-77. Bolpin ne fa 20, seguito a ruota da Ogden con 19; Orzinuovi si affida a Mayfield (13 pt per lui) e un super Zugno da 22 punti, ma non bastano.

Dopo un primo tempo abbastanza in equilibrio con il primo quarto chiuso in favore della Effe 21-19, Orzinuovi approccia bene l’inizio del secondo e, nonostante una Fortitudo scintillante che si porta a +10 (con un Fantinelli gravato da 3 falli e centellinato nei cambi), gli ospiti chiudono a -7 sul 40-47.

Nel terzo quarto la Effe tira la stoccata decisiva portandosi sul +15, con Orzinuovi che lascia molto spazio ai padroni di casa per colpire: Bolpin e Ogden sono ispirati, Fantinelli regala assist e il punteggio accelera: 78-59 il finale. Nell’ultimo quarto l’ultimo ad arredersi è Zugno ma i colpi di Orzinuovi sono innocui per un Fortitudo proiettata verso la vittoria.

MVP BASKETINSIDE: Riccardo Bolpin

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA: Giordano ne, Sergio, Aradori 16, Conti 3, Natalini ne, Bolpin 20, Panni 9, Kuznetsov ne, Fantinelli 8, Freeman 12, Ogden 19, Morgillo 2.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Mayfield 13, Donzelli 6, Bergo ne, Bertini 12, Alessandrini 4, Trapani 4, Gasparin 10, Brown 6, Leonzio ne, Zilli ne, Ndzie, Zugno 22.