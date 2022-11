La Fortitudo Bologna trova la seconda vittoria consecutiva in casa battendo una mai doma Chieti

Una partita dalle grandi emozioni vede la Fortitudo Bologna vincere contro Chieti per 90-83. Le due squadre sono rimaste in partitia sino alla fine con la Effe che riesce a spuntarla soltanto nel finale. Non bastano un Vrankic da 29 punti e un Jakcson da 21 punti ai teatini; la Fortitudo si affida ai 22 punti di Aradori e a un super Barbante che tiene i biancoblu in partita sino alla zampata finale che porta alla vittoria.

Un primo tempo di grande intensità da parte delle due squadre che vanno a riposo con il risultato di 48-42 in favore della Fortitudo Bologna. Parte bene Chieti che impegna subito i padroni di casa (Vrankic 12 pt e Jackson 10 pt ) costretti a rincorrere, recuperare e chiudere il primo quarto sul 25-21. Aradori (11 pt), Thornton (9 pt) e le triple di Cucci (8 pt) fanno male ai teatini che però sono bravi a restare sempre ben connessi alla partita, soprattutto quando la Fortitudo è brava nel trovare un vantaggio che chiede riesce subito a smontare. Il confronto tra le squadre sulla percentuale al tiro recita 62.5% per la Effe contro il 40.5% per gli ospiti.

Nel secondo tempo le due squadre mantengono equilibrio e intensità e non si risparmiano sino alla fine. Vrankic spaventa i padroni di casa e la Effe nel finale si affida a Barbante per restare in partita. Il terzo quarto si chiude sul +1 per Chieti con la Effe costretta a rincorre. Nell’ultimo quarto la Effe chiude i giochi nel finale: la tripla liberatoria di Fantinelli che vale il +5 dà respiro ai padroni di casa che allungano a pochi minuti dal match che si chiude con la vittoria per 90-83 in favore della Fortitudo Bologna.

MVP BASKETINSIDE: Simone Barbante

Fortitudo Kigili Bologna: Biordi 0, Thornton 14, Aradori 22, Barbante 15, Panni 4, Paci 5, Fantinelli 7, Italiano 8, Cucci 15, Bonfiglioli NE, Natalino NE

Rivierabanca Rimini: Vrankic 29, Alibegovic 3, Mastellari 5, Reale 0, Gjorgjevikj NE, Bartoli 10, Jackson 21, Serpilli 5, Boev NE, Ancelotti 10