La Pallacanestro Forlì 2.015 ad Orlando con lo scout Tobia Collina

La Pallacanestro Forlì 2.015, grazie al proprio Scout e Team Manager Tobia Collina, è stata presente al recente G League Winter Showcase di Orlando, in Florida, torneo riservato alle formazioni della lega di sviluppo americana. Quattro giorni intensi, nei quali Collina ha potuto osservare da vicino i futuri campioni della NBA e “saggiare” le qualità di giocatori che potrebbero già essere pronti per maturare invece la propria carriera in Europa. Tanti gli appunti sul taccuino del giovane scout biancorosso, rientrato in Italia sabato 23 dicembre, giusto in tempo per accomodarsi a fianco al tavolo degli ufficiali di campo nella splendida vittoria contro Rimini.

Le parole di Tobia Collina: “È stata un’importante opportunità di crescita nella quale ho avuto modo di vedere dal vivo giocatori che solitamente noi addetti ai lavori seguiamo attraverso un monitor. Come sempre è stata anche l’occasione per incontrare diversi colleghi italiani e arricchirsi scambiando pareri.“

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015