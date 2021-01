La presentazione di Cento-Eurobasket Roma, recupero del mercoledì nel girone Rosso

CALENDARIO

Nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West si recupera l’incontro della quarta giornata tra Cento ed Eurobasket Roma.

Mercoledì 13 gennaio, ore 18.00

Cento: Tramec-Atlante Eurobasket Roma

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 16 8 0 Top Secret Ferrara 16 8 2 GeVi Napoli 16 8 2 Givova Scafati 12 6 3 Atlante Eurobasket Roma 8 4 4 Giorgio Tesi Group Pistoia 8 4 5 Kienergia Rieti 8 4 7 Tramec Cento 6 3 3 OraSì Ravenna 6 3 5 LUX Chieti Basket 1974 6 3 5 Benacquista Assicurazioni Latina 6 3 6 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 4 2 7 Stella Azzurra Roma 2 1 8

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, al sesto anno di attività. È possibile accedere ai contenuti della piattaforma, realizzata in partnership con Viewlift, da web, mobile, Smart TV e console di gioco. LNP è la prima lega europea di basket veicolata su Amazon Fire TV, IOS TV e Roku AppS. Il servizio, in abbonamento, è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su App iOS e Android.

TRAMEC CENTO – ATLANTE EUROBASKET ROMA

Dove: Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe)

Quando: mercoledì 13 gennaio, 18.00

Arbitri: Gagliardi, Maffei, Yang Yao

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2Xv1oii

QUI CENTO

Matteo Mecacci (allenatore) – “Abbiamo avuto pochi giorni per recuperare dalle energie, reduci dal derby contro Ferrara. Nelle ultime partite offensivamente ci manca un riferimento importante come Sherrod, ma non dobbiamo cercare scuse o alibi: è una cosa di cui siamo a conoscenza, è quindi è normale cercare soluzioni più perimetrali o comunque arrivare più affaticati. Sarà importante la nostra gestione delle energie. Dobbiamo pensare una partita alla volta, abbiamo un calendario molto intenso nelle prossime settimane: mercoledì abbiamo una partita importante per il nostro campionato, contro l’Eurobasket Roma, e dobbiamo restare concentrati su questo obiettivo”.

Manuel Saladini (giocatore) – “Ci prepariamo alla partita con la voglia di rifarci dopo la sconfitta nella gara contro Ferrara, sapendo che andremo ad affrontare una buona squadra, proveniente da una vittoria, e come sempre daremo il massimo per cercare di portare a casa il risultato”.

Note – Difficile la presenza di Sherrod, per quanto la società non escluda a priori la sua presenza. Il resto del roster della Benedetto XIV si presenta al completo. Tra i biancorossi la partita coincide con il compleanno di Manuel Saladini, che compie 19 anni.

Media – Partita trasmessa in diretta su LNP PASS (abbonamento e pay per view streaming) e in differita alle 21:00 su MADE IN BO, canale 210 del DTT Emilia-Romagna. Copertura sui canali social della Benedetto XIV (Facebook, Twitter, Instagram).

QUI EUROBASKET ROMA

Andrea Crosariol (assistente allenatore) – “Gli impegni si susseguono e quindi dobbiamo adattare la preparazione al calendario. L’idea è quella di ruotare molto i ragazzi, come abbiamo fatto sinora, per preservare le energie e non mancare di intensità, nostra peculiarità, che cercheremo di mettere in campo anche in un match contro una compagine in forma come quella di Cento”.

Roberto Gallinat (giocatore) – “Vogliamo dare seguito alla nostra bella prestazione con San Severo. Andiamo su un campo difficile, contro una squadra che sta giocando con fiducia nei propri mezzi; quella che stiamo cercando di acquisire con il lavoro in palestra e i conseguenti risultati, consci che però non dobbiamo rilassarci per non vanificare gli sforzi fatti quotidianamente”.

Note – Assente Andrea Antonaci (rottura del legamento scafo-lunato).

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Verranno forniti aggiornamenti in tempo reale della gara su tutti i canali social dell’Atlante Eurobasket Roma (Facebook, Twitter e Instagram). Diretta radiofonica su Timeout Channel.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West