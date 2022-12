La presentazione di Ferrara-Nardò, anticipo del venerdì nel girone Rosso

CALENDARIO

Venerdì 2 dicembre è in programma l’anticipo della 10^ giornata di Serie A2 Old Wild West nel girone Rosso, tra Tassi Group Ferrara e HDL Nardò.

Venerdì 2 dicembre, ore 20.45

Ferrara: Tassi Group-HDL Nardò

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Giorgio Tesi Group Pistoia 16 8 1 Apu Old Wild West Udine 14 7 2 Unieuro Forlì 12 6 3 Tramec Cento 12 6 3 UEB Gesteco Cividale 10 5 4 Fortitudo Kigili Bologna 10 5 4 Allianz Pazienza San Severo 8 4 5 HDL Nardò 8 4 5 Staff Mantova 8 4 5 Tassi Group Ferrara 8 4 5 Umana Chiusi 6 3 6 RivieraBanca Basket Rimini 6 3 6 Caffè Mokambo Chieti 4 2 7 OraSì Ravenna 4 2 7

TASSI GROUP FERRARA – HDL NARDÒ

Dove: Giuseppe Bondi Arena, Ferrara

Quando: venerdì 2 dicembre, 20.45

Arbitri: Maschio, Lupelli, Picchi

In diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming su e-tv.it)

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3XRB8MX

QUI FERRARA

Nando Maione (assistente allenatore) – “Contro Nardò sarà una gara molto difficile, anche perché affronteremo una compagine che ha importanti valori, con giocatori di categoria in grado di cambiare le gare da un momento all’altro, tutti quanti con molti punti nelle mani e con fisicità davvero importante, da formazione di prima fascia. Ci aspetta una gara di contatti duri. Dal canto nostro dovremo essere bravi a pareggiare la loro fisicità, in più dovremo essere bravi a muovere il pallone in maniera fluida, così da mettere in difficoltà la loro fisicità, giocando in maniera dinamica”.

Mihajlo Jerkovic (giocatore) – “Ci aspetta contro Nardò una gara impegnativa, si affrontano due squadre in crescita positiva nell’ultimo periodo; noi, come del resto loro, proveniamo da un successo, così dobbiamo cercare di mantenere lo stesso passo, facendo le stesse cose che abbiamo fatto a Cividale sabato scorso negli ultimi 25 minuti della gara, che ci hanno portato al successo. Nardò è un’ottima squadra, lunga, che si presenterà con alcune incognite, ha qualche acciacco fisico e non si sa ancora se il loro nuovo americano (il play Russ Smith, ndr) giocherà o meno. A noi non deve interessare, bisogna che facciamo le nostre cose, evitando di partire come abbiamo fatto a Cividale; dobbiamo stare attenti a rimbalzo difensivo, cercando di contare sul nostro pubblico, considerato che da due settimane non giochiamo in casa: mi aspetto un palazzetto pieno, pronto a sostenerci, continuando così questa striscia di successi”.

Note – Coach Spiro Leka solamente all’immediata vigilia della palla a due saprà se potrà contare su Alessandro Amici, ai box a San Severo ed a Cividale a causa di una botta alla spalla destra patita durante il match casalingo contro Forlì. Le condizioni dell’ex Chieti sono in miglioramento. In occasione della gara contro l’Hdl la società del patron Marco Miozzi ha favorito l’accesso dei tifosi biancazzurri praticando prezzi ridotti. Sono state invitate alla gara le Scuole Elementari e Medie (pubbliche e private) di Ferrara e provincia, oltre ai settori giovanili delle società Scuola Basket Ferrara, Vis 2008 e Vis Rosa Ferrara, 4 Torri Ferrara, Bianconeriba (Baricella e Altedo), Gallo Basket, Meteor Renazzo, Pallacanestro Vigarano, Antares Copparo, Basket Estense 2011 Ferrara, Pallacanestro San Giorgio di Piano, Pallacanestro Molinella, Basket Comacchio, Matilde Basket Bondeno, Veni San Pietro in Casale.

Media – Diretta tv su ÈTv Rete7 (canale 10 DTT Emilia Romagna ed in streaming su e-tv.it). Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Le gare del Kleb saranno trasmesse ogni lunedì alle ore 23.30 su Telestense (ch. 19 del DTT) e ogni martedì alle ore 7.50 su Telestense (ch. 19 del DTT).

QUI NARDÒ

Gennaro Di Carlo (allenatore) – “Siamo in un buon momento, come testimoniato dalle ultime prestazioni e gli ultimi risultati. A Ferrara ci aspetta una partita difficile, sono una squadra ben attrezzata, che sta sorprendendo, e ci arriviamo con qualche defezione. Ad ogni modo sono fiducioso, la squadra è compatta e lotteremo per tornare a Nardò con i due punti”.

Russ Smith (giocatore) – “Sono molto contento dell’arrivo a Nardò, non vedo l’ora di mettermi a lavoro con i compagni. Ho parlato con il coach, trasmette l’energia giusta, ci aspetta un bel campionato. Spero di poter giocare contro Ferrara e aiutare la mia squadra a vincere già da subito”.

Note – I granata in settimana hanno ufficializzato il nuovo acquisto Russ Smith, playmaker Usa nato nel 1991, 183 centimetri, campione NCAA nel 2013 con Louisville e seconda scelta al Draft NBA 2014. Esperienze precedenti in NBA, Cina ed Eurolega (una parte della stagione 2016/17 ai turchi del Galatasaray), ha iniziato questa stagione agli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP