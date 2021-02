La presentazione di Scafati-Ravenna, recupero del mercoledì nel girone Rosso

CALENDARIO

Nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West si recupera l’incontro della 2^ giornata tra Givova Scafati e OraSì Ravenna.

Mercoledì 17 febbraio, ore 18.00

Scafati: Givova-OraSì Ravenna

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 26 13 2 GeVi Napoli 26 13 4 Givova Scafati 22 11 3 Atlante Eurobasket Roma 20 10 6 Top Secret Ferrara 18 9 6 Tramec Cento 14 7 7 Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7 8 LUX Chieti Basket 1974 14 7 9 Kienergia Rieti 12 6 10 OraSì Ravenna 8 4 9 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 8 4 10 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 11 Stella Azzurra Roma 4 2 12

GIVOVA SCAFATI – ORASÌ RAVENNA

Dove: PalaMangano, Scafati (Sa)

Quando: mercoledì 17 febbraio, 18.00

Arbitri: Caforio, Mottola, Salustri

Ritorno (già disputato il 27/01): 80-60

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3alvtIo

QUI SCAFATI

Alessandro Finelli (capo allenatore) – “Ci attende un’altra partita interna contro una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato qualche settimana fa a campi invertiti, perché ha inserito in organico un giocatore nuovo, come il playmaker sloveno Rebec, bravo a coinvolgere i compagni ed anche in fase realizzativa, che ha stravolto il modo di giocare di Ravenna. Inoltre, i nostri prossimi avversari hanno ritrovato Cinciarini, giocatore chiave nella produzione offensiva, che contro di noi la scorsa volta non ha giocato perché era infortunato. Sarà importante tenere alta l’attenzione e l’applicazione difensiva, perché ci ritroveremo situazioni di gioco completamente diverse da quelle riscontrate sul parquet di Ravenna. Le problematiche fisiche, infortuni e di Covid-19 devono diventare per noi una opportunità, anche al cospetto della nostra prossima avversaria, che ha una classifica bugiarda rispetto a quanto finora ha prodotto. Servirà una partita di spessore a tutto tondo”.

Luigi Sergio (giocatore, ala piccola) – “Stiamo attraversando un periodo molto positivo, vogliamo continuare in tal senso, stiamo lavorando bene e vogliamo cercare di dare continuità ai risultati. Ora ci aspetta una gara complessa contro Ravenna. All’andata andò bene a noi, ma ora non sarà facile, perché i giallorossi hanno cambiato un giocatore e recuperato Cinciarini. Non dobbiamo sottovalutare il match e farci trovare pronti. Da ex ci tengo molto a fare del mio meglio, anche se dovremo ancora fare a meno del supporto dei nostri tifosi, con cui sarebbe stato bello condividere questo momento positivo. Ce la stiamo mettendo tutta per regalare loro comunque delle belle soddisfazioni”.

Note – Assenti gli infortunati Marino e Cucci. Ex di turno, la scorsa stagione nelle fila ravennate: Marino, Sergio, Thomas.

QUI RAVENNA

Francesco Taccetti (assistant coach) – “Affrontiamo la prima di quattro trasferte impegnative, soprattutto perché avverranno in dieci giorni di calendario. Andiamo in casa di una delle squadre più preparate e attrezzate del torneo, che conosciamo molto bene, non solo per i giocatori che lo scorso anno erano a Ravenna, ma anche perché ci siamo affrontati di recente. Loro hanno perso solo una partita in casa e noi dovremo fare tutto quello che possiamo per limitare i loro punti di forza e usare un po’ delle nostre caratteristiche per metterli in difficoltà”.

Daniele Cinciarini (giocatore) – “Ci aspetta un ciclo di partite difficili che dobbiamo affrontare con la giusta attitudine, focalizzandoci su ogni singola gara, senza farci influenzare dalla classifica o dalle sfide precedenti, perché abbiamo visto che in questo torneo non ci sono risultati scontati. Servirà massima concentrazione da parte di tutti lottando al meglio delle nostre possibilità, a partire da domani (mercoledì, ndr) a Scafati”.

Note – Nulla da segnalare.

