La presentazione di Stella Azzurra Roma-Ferrara, gara del mercoledì nel girone Rosso

Nel girone Rosso di Serie A2 Old Wild West si anticipa la sfida del 20° turno, settima giornata di ritorno, tra Stella Azzurra Roma e Top Secret Ferrara.

Mercoledì 3 febbraio, ore 18.00

Veroli: Stella Azzurra Roma-Top Secret Ferrara

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Unieuro Forlì 24 12 1 GeVi Napoli 22 11 3 Givova Scafati 18 9 3 Top Secret Ferrara 18 9 5 Atlante Eurobasket Roma 14 7 6 Giorgio Tesi Group Pistoia 14 7 7 Tramec Cento 12 6 6 Kienergia Rieti 12 6 8 LUX Chieti Basket 1974 10 5 8 OraSì Ravenna 8 4 7 Benacquista Assicurazioni Latina 8 4 9 Allianz Pazienza Cestistica

San Severo 6 3 9 Stella Azzurra Roma 2 1 12

STELLA AZZURRA ROMA – TOP SECRET FERRARA

Dove: PalaCoccia, Veroli (Fr)

Quando: mercoledì 3 febbraio, 18.00

Arbitri: Bartolomeo, Giovannetti, Martellosio

Andata: 81-83

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/2MDq9qp

QUI STELLA AZZURRA ROMA

Fabio Micheletto (assistente allenatore) – “Ferrara è una squadra da primi posti in classifica. Buone individualità, di esperienza per questo campionato. Arrivano da una sconfitta giocata punto a punto contro Forlì, una delle forze del campionato. Loro, come noi, giocheranno per ritrovare la vittoria e ripartire con il trend di vittorie. Siamo felici di ritornare in casa dopo due intense trasferte, cercheremo di mettere a posto le situazioni che a Scafati sono andate meno bene, cercando di farci trovare pronti all’appuntamento di domani (mercoledì, ndr)”.

Note – Nessuna nota da segnalare.

Media – Diretta in streaming su LNP PASS. Copertura della gara sui canali social della Stella Azzurra Roma (Instagram, Facebook, Twitter ed aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram).

QUI FERRARA

Marco Carretto (assistente allenatore) – “Siamo a metà di un ciclo abbastanza faticoso e pesante, preparare le gare è anche riuscire a scaricare le tossine del match precedente, ripartendo da quanto si è fatto di buono: il match contro Forlì ci ha dato molti buoni segnali, la gara contro la Stella Azzurra Roma ci vedrà affrontare una squadra cambiata molto e che a livello tattico cambia tanto di gara in gara. Roma fa dell’energia e dell’estemporaneità il proprio punto di forza, ora ha strutturato di più il livello tecnico e tattico del gruppo, aggiungendo, al posto del tagliato Laster, un altro lungo solido come Marcius, come del resto un italiano esperto e di talento come Rullo. La Stella Azzurra mantiene il tipo di gioco arrembante e molto imprevedibile, fatto di alternanza di difese. Il loro punto forte? L’americano Thompson, punto di riferimento offensivo. Per noi sarà importante riuscire ad avere lucidità, come del resto bisognerà che riduciamo le palle perse, avendo, come successo contro Forlì, la capacità di costruire tanti buoni tiri, giocando assieme”.

Patrick Baldassarre (giocatore) – “Dopo un ko casalingo contro Forlì che rode molto, contro la Stella Azzurra Roma bisogna che ritorniamo subito ad esprimere il nostro miglior basket: è più che positivo il fatto che giocheremo subito, dobbiamo trasformare le energie nervose in energia per il match contro la compagine del coach D’Arcangeli. Affronteremo una formazione che sicuramente si è rafforzata, a maggior ragione dopo le aggiunte di Rullo e Marcius, giocatori che aumentano il loro tasso di talento e presenza fisica. Dal canto nostro bisognerà che restiamo assolutamente attenti, all’andata abbiamo rischiato di perdere, quindi attenzione massima”.

Note – Il match del Pala Coccia, inserito nel programma della 7^ giornata del girone di ritorno e inizialmente programmato per domenica 21 febbraio, è stato anticipato a causa degli impegni con la Nazionale svizzera di Patrick Baldassarre.

Media – Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati). Aggiornamenti in tempo reale sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook e Instagram), cronaca e tabellino saranno presenti sui social del Kleb Basket Ferrara (Facebook, Instagram e Twitter) nel post gara. Su TeleFerrara Live (canale 188 del digitale terrestre) verranno trasmesse in differita le telecronache delle partite di campionato ogni lunedì alle ore 23.00, in replica il martedì alle 12.30 e in replica alle ore 8 del martedì su Telestense. Ogni lunedì andrà in onda “Basket In”, con inizio alle ore 20, su Telestense (canali 16 e 113 del digitale terrestre).

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West