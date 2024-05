La preview di gara 4 Udine-Cantù nel Tabellone Oro

CALENDARIO

Domenica 26 maggio è in programma gara 4 di semifinale playoff di Serie A2 Old Wild West tra Apu Old Wild West Udine e Acqua S.Bernardo Cantù, con i brianzoli avanti 2-1. Serie al meglio delle 5 gare, con alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa. Già in finale la Pallacanestro Trieste, che ha eliminato per 3-0 l’Unieuro Forlì.

Domenica 26 maggio, ore 19.00

Udine: Apu Old Wild West-Acqua S.Bernardo Cantù (Serie: 1-2 Cantù)

APU OLD WILD WEST UDINE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

Dove: Palasport “Carnera”, Udine

Quando: domenica 26 maggio, 19.00

Arbitri: Maschio, Miniati, Barbiero

Serie: 1-2 Cantù

In diretta esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 digitale terrestre)

In diretta esclusiva free su Rai Play: https://www.raiplay.it/dirette/raisport

QUI UDINE

Adriano Vertemati (capo allenatore) – “Gara 3 è stata una partita che ci è costata moltissimo a livello fisico, che è il motivo per cui stiamo tirando male. Ogni tanto facciamo anche qualche scelta che sembra di leggerezza; invece, sono proprio scelte che vengono dalla mancanza di ossigeno, per lo sforzo che stiamo facendo per stare fisicamente in partita con loro. Ora dobbiamo recuperare: non è successo nulla. Se siamo in grado di nuovo di avere la stessa energia, allora andremo a gara 5, altrimenti stringeremo la mano a Cantù. C’è la consapevolezza che se facciamo determinate cose, Cantù è una squadra molto forte, ma noi possiamo competere con loro”.

Iris Ikangi (giocatore) – “Il nostro marchio di fabbrica devono essere l’energia e la difesa. Per me non abbiamo ancora fatto niente: è come se fossimo ancora 2-0 per Cantù, perché perdendo domenica buttiamo via una grande occasione a livello personale e di squadra. Un gruppo del genere è difficile da ritrovarlo, partendo dalle persone. Un gruppo di giocatori così è difficile da ricrearlo: abbiamo tutte le carte in regola per arrivare a gara 5 e portarla a casa. Non dobbiamo nasconderci: ci proveremo fino in fondo”.

Note – Sono valutate giorno per giorno le condizioni di Jason Clark.

Media – Diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sui profili ufficiali Instagram (@apu.udine) e X (@apudine) dell’Apu Old Wild West Udine.

QUI CANTÙ

Devis Cagnardi (allenatore) – “In gara 3 ci è mancata costanza di intensità, ma questi sono i playoff e domenica torniamo già in campo per riscattarci. Dovremo entrare con concentrazione e determinazione. Soprattutto dobbiamo rimanere squadra, come d’altronde siamo stati negli ultimi due mesi, e andare con più precisione dove sono i nostri vantaggi, come fatto nelle prime due partite”.

Filippo Baldi Rossi (giocatore) – “In gara 3 abbiamo avuto delle difficoltà, ma stiamo giocando contro una squadra molto forte e le difficoltà bisogna aspettarsele, noi comunque non abbiamo mai mollato. Dobbiamo rimboccarci le maniche. Sappiamo cosa non deve più mancare in gara 4 e che il nostro approccio dal primo secondo, in difesa e a rimbalzo, deve essere diverso”.

Note – Da valutare l’impiego di Lorenzo Bucarelli per un attacco febbrile avuto a ridosso di gara 3.

Media – La partita sarà visibile in diretta tv free su RaiSport HD ed in streaming su Rai Play; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

