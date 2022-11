La Serie A2 in tv – Game Of The Week #7: Staff Mantova-Old Wild West Udine

Lega Nazionale Pallacanestro comunica la programmazione televisiva della “Game Of The Week” per la settima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022/23.

La gara selezionata viena trasmessa in chiaro sulla piattaforma LNP PASS.

Tutte le altre gare del campionato sono proposte in diretta streaming (e on-demand) sulla piattaforma LNP PASS, per abbonati.

Domenica 13 novembre, ore 17.00

STAFF MANTOVA – OLD WILD WEST UDINE

Grana Padano Arena, Mantova

Telecronaca: Niccolò Trigari

Commento tecnico: Paolo Lepore

IN CHIARO

– Diretta piattaforma LNP PASS (lnppass.legapallacanestro.com)

– Diretta su canale MS CHANNEL, piattaforma TIVUSAT, canali free access (satellite, in chiaro)

– Diretta su piattaforma MS CHANNEL (streaming, in chiaro)

– Diretta su canale Twitch Italbasketofficial (streaming, in chiaro)

SATELLITE

– Diretta su piattaforma SKY canale 814 MS Channel HD (satellite, pay)

