La Serie A2 sui canali Mediasport Group: si parte domenica con Forlì – Ferrara

Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva della stagione di Serie A2 2020-2021 Old Wild West.

Dopo la positiva collaborazione realizzata in occasione della Final Eight di Supercoppa, le parti hanno siglato l’estensione della partnership anche per il campionato, che va ad iniziare domenica prossima. Con la diretta dell sempre sentito derby regionale Unieuro Forlì – Top Secret Ferrara. Palla a due alle ore 15.30

L’accordo consente agli appassionati di seguire le dirette del campionato sia in chiaro, sulle frequenze regionali della piattaforma Digitale Terrestre MS Sport, che sul bouquet satellitare Sky, al canale 814, che ospita la programmazione di MS Channel.

LNP comunica inoltre, con particolare soddisfazione, che le voci che accompagneranno la stagione televisiva del campionato di Serie A2 saranno quelle di Matteo Gandini e Fabrizio Frates, coppia già consolidata nelle ultime stagioni e certamente tra le più preparate ed autorevoli del panorama. Da quest’anno inoltre lo saranno anche per le gare di LNP PASS, che mantiene l’esclusiva delle dirette streaming, e proporrà sulla piattaforma per i propri abbonati l’identico prodotto realizzato per la gara della settimana.

LA PRIMA DIRETTA

DOMENICA 22 NOVEMBRE

UNIEURO FORLI’ – TOP SECRET FERRARA

Unieuro Arena, Forlì, ore 15.30

Diretta su piattaforma digitale terrestre MS Sport (in chiaro)

Diretta su piattaforma satellite Sky canale 814 Ms Channel (satellite)

Diretta streaming su LNP PASS (per abbonati)

NOTA – Il canale MS Sport è visibile sulle seguenti frequenze del digitale terrestre: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185. Tutte le altre regioni sono coperte dal canale 814 Sky MS Channel.

FONTE: Area Comunicazione LNP