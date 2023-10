L’accordo raddoppia tra LNP & RAI: su Rai Play Sound il podcast “Palla A2

Il rapporto tra Lega Nazionale Pallacanestro e la RAI raddoppia: debutta infatti lunedì 16 ottobre una nuova rubrica settimanale curata dalla TGR RAI ed ascoltabile attraverso un Podcast. Dopo l’accordo per la trasmissione in chiaro in esclusiva di una partita della Serie A2 sul canale RaiSport HD e sulla piattaforma Rai Play, è il momento del podcast “Palla A2. Territori a canestro” su Rai Play Sound e sul sito della TGR.



Curato dalla redazione del Friuli Venezia Giulia, una delle regioni dove la pallacanestro è cultura e tradizione, “Palla A2” racconterà i dietro le quinte del campionato, con analisi, numeri ma soprattutto storie riguardanti i territori del campionato organizzato da FIP in collaborazione con Lega Nazionale Pallacanestro. Il torneo che per eccellenza valorizza i prodotti dei vivai italiani. In lizza 24 squadre da 9 regioni, che troveranno ciascuna il proprio spazio in servizi e interviste con la collaborazione dei giornalisti delle sedi regionali. In “Palla A2”, condotta da Andrea Saule, giornalista della TGR FVG, due voci d’eccellenza: il commentatore tecnico di RaiSport ed ex azzurro, Alessandro De Pol, e coach Matteo Boniciolli, allenatore dell’anno in A2 nel 2021-2022. In ogni puntata saranno inoltre toccati anche temi sociali e culturali legati alla pallacanestro. Il podcast sarà disponibile ogni lunedì su Rai Play Sound nel tardo pomeriggio, fruibile anche sui siti regionali delle varie TGR coinvolte e sul sito e sui canali social di Lega Nazionale Pallacanestro.



ALESSANDRO CASARIN, DIRETTORE TGR RAI – “Una nuova sfida, per rilanciare uno sport presente in molte regioni e che nonostante le difficoltà continua a radunare molti appassionati nei palasport. Ringrazio chi ha avuto questa idea e l’ha realizzata, mettendoci tanta passione ed entusiasmo. In bocca al lupo a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo”.

FRANCESCO MAIORANA, PRESIDENTE LNP – “Sono grato a RAI, ed in particolare alla TGR, per questo ulteriore prodotto realizzato in collaborazione con noi. Di grande valore mediatico, visto il posizionamento su una piattaforma RAI in forte crescita, così come è il format del podcast. In aggiunta alla qualità dei suoi conduttori ed analisti. Apportatore di ulteriore visibilità per le nostre squadre, che contribuiranno alla sua realizzazione. In abbinamento alle dirette su RaiSport e RaiPlay, questa partnership con l’emittente di Stato, e la sua attenzione alla realtà della Serie A2, è motivo di orgoglio per la nostra Lega”.



Nella puntata zero, che sarà disponibile dal pomeriggio di lunedì 16 ottobre, spazio alla Roma dei canestri, rappresentata nel torneo dagli universitari della Luiss. Realtà unica in Europa in un secondo campionato nazionale per la sua peculiarità di essere formata da studenti-atleti, tutti iscritti e frequentanti i corsi del prestigioso ateneo romano (come altri atleti del calibro di Gianmarco Tamberi, Sofia Goggia, Filippo Tortu). Luiss che proprio la prossima settimana, sabato 21, inaugurerà il rinnovato palasport di Viale Tiziano, con avversaria la Reale Mutua Torino. Sarà ospite del podcast il giocatore Matteo Fallucca.

Bologna, 13 ottobre 2023 AREA COMUNICAZIONE LNP