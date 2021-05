La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che, come da comunicazione appena ricevuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro, vista la positività al tampone rapido di un atleta gruppo squadra dell’Orlandina Basket Capo d’Orlando (come riportato su un comunicato della società siciliana), la gara in programma per domani, domenica 16 maggio alle ore 18:00 al PalaBianchini e valevole per l’ultima giornata del Girone Blu della Fase a Orologio del Campionato di Serie A2 Old Wild West, è stata rinviata a data da destinarsi.

Ufficio Stampa Benacquista Assicurazioni Latina Basket