Latina, domani scrimmage con la Stella Azzurra

La terza settimana di lavoro dei nerazzurri della Benacquista Assicurazioni Latina Basket terminerà con il primo scrimmage stagionale. Sabato 26 settembre, alle ore 18:00, i pontini saranno, infatti, impegnati sul parquet dell’Arena Altero Felici in via Flaminia a Roma in una partita amichevole a “porte chiuse” con la Stella Azzurra Roma, che, a seguito della cessione del titolo di Serie A2 da parte di Roseto, in questa stagione militerà nel Girone Rosso insieme a Latina.

Dopo il raduno della squadra, avvenuto lo scorso 7 settembre, il team latinense ha iniziato la preparazione fisica con Marco Ranalli e dal lunedì successivo anche le sessioni di allenamento della parte tecnica con coach Gramenzi: «Siamo alla terza settimana di preparazione, la seconda con l’utilizzo della palla, e siamo soddisfatti di come sta procedendo il lavoro, salvo per qualche piccolo infortunio. Discorso un po’ più serio, invece, per Luca Bisconti che è fermo già da 10 giorni per un problema muscolare e che dovrà rimanere a riposo almeno per un’altra settimana, al termine della quale sarà rivalutato dallo staff sanitario e si deciderà se potrà riprendere ad allenarsi con il gruppo.

In questo primo periodo si è già evidenziata l’ottima predisposizione al lavoro da parte di tutta la squadra – sottolinea il capo allenatore della Benacquista – i due atleti statunitensi si sono bene integrati nel gruppo e mostrano grande disponibilità e attenzione nel lavoro. Non ci resta che continuare il nostro percorso e continuare a crescere. Sabato avremo la prima partita stagionale e sarà l’occasione per mettere alla prova quanto fatto in queste prime settimane. Sarà utile per testare i nuovi meccanismi di attacco e difesa, chiaramente per quello che può essere valutato dopo le prime 2 settimane».

I giocatori stanno imparando a conoscersi, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Il fatto di avere tutti gli appartamenti nello stesso stabile, li aiuta a confrontarsi e ambientarsi nella vita quotidiana, mentre le partite amichevoli, oltre agli appuntamenti ufficiali di Supercoppa in programma nel mese di ottobre, saranno basi importanti e propedeutiche per acquisire sinergia e fiducia sul campo.

Donatella Schirra

Ufficio Stampa

Benacquista Assicurazioni Latina Basket