Latina senza Passera e Benetti contro la Stella Azzurra

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che alla partita in programma oggi, domenica 14 marzo 2021, alle ore 18:00 al PalaCoccia di Veroli con i padroni di casa della Stella Azzurra Roma, non prenderanno parte gli atleti nerazzurri Gabriele Benetti e Marco Passera, entrambi fermi per risentimenti muscolari. Benetti sta lavorando in palestra con allenamenti differenziati, ma non ha ancora risolto totalmente dall’infortunio dello scorso 10 febbraio durante la partita con Eurobasket Roma, mentre la situazione di Passera è stata valutata durante la sessione di allenamento mattutina e si è deciso di tenerlo precauzionalmente a riposo.

Entrambi i giocatori saranno presenti in panchina, ma solo a onor di firma.

Donatella Schirra

Ufficio Stampa

Benacquista Assicurazioni Latina Basket