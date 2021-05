Lega Nazionale Pallacanestro rende nota la classifica finale relativa all’utilizzo nella stagione regolare 2020/2021 degli atleti Under 22 (nati negli anni 1998 e seguenti), eleggibili per la Nazionale italiana.



La logica della premialità, ideata in collaborazione con la FIP e strutturata da LNP, è basata su un contributo federale pari a € 200.000,00 da suddividere per la prime 5 Società di Serie A2; e di € 120.000,00 da suddividere tra le prime 8 di Serie B, intendendo come tali le prime due classificate per ogni girone.

Le DOA prevedono che per poter concorrere al premio fosse necessario l’utilizzo di 3 giocatori Under 22 iscritti in lista elettronica e con un impiego pari ad almeno 30 minuti di media complessiva nell’80% delle partite della fase di qualificazione.

Nell’ottica di indirizzare gli incentivi verso le Società che si impegnano nell’attività giovanile, è più qualificante valorizzare il minutaggio di atleti tesserati a titolo definitivo. Pertanto la classifica è stata calcolata considerando raddoppiati i minuti relativi agli atleti tesserati a titolo definitivo (cioè non in prestito).



Altro requisito fondamentale per il riconoscimento del premio è l’utilizzo di 3 atleti Under 22 anche nelle fasi dei playoff e dei playout.

Sono escluse dalla premialità le Società retrocesse direttamente al torneo inferiore al termine della prima fase.

LNP concorre alla compilazione della classifiche di merito relative all’utilizzo di atleti Under 22 attraverso l’elaborazione dei dati statistici delle giornate della stagione regolare, riferite al periodo temporale preso in esame.

SERIE A2

1a classificata: PALLACANESTRO BIELLA € 55.000,00

2a classificata: ORLANDINA BASKET € 45.000,00

3a classificata: BASKET RAVENNA € 40.000,00

4a classificata: STELLA AZZURRA ROMA € 35.000,00

5a classificata: KLEB BASKET FERRARA € 25.000,00

SERIE B

1a classificata GIRONE A: BASKET CECINA € 20.000,00

1a classificata GIRONE B: SANGIORGESE BASKET € 20.000,00

1a classificata GIRONE C: AURORA BASKET JESI € 20.000,00

1a classificata GIRONE D: FORMIA BASKETBALL € 20.000,00

2a classificata GIRONE A: NEW FLYING BALLS OZZANO EMILIA € 10.000,00

2a classificata GIRONE B: BOLOGNA BASKET 2016 € 10.000,00

2a classificata GIRONE C: SUTOR BASKET MONTEGRANARO € 10.000,00

2a classificata GIRONE D: LIONS BASKET BISCEGLIE € 10.000,00

Va evidenziato, a titolo meritorio per una politica storicamente basata sullo sviluppo dei giocatori Under, che per la Sangiorgese Basket di San Giorgio su Legnano si tratta della quarta stagione consecutiva con premialità Under; così come è per la Stella Azzurra Roma. Mentre l’hanno conquistata negli ultimi due campionati Pallacanestro Biella, Orlandina Basket e Basket Cecina.

Area Comunicazione LNP