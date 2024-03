Le decisioni del Consiglio Federale del 20 Marzo

By

Si è tenuto questo pomeriggio, in modalità web conference, il Consiglio Federale FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci.

Tra i principali argomenti trattati:

Assemblea Elettiva FIP il 20 e 21 dicembre 2024

L’Assemblea Elettiva per il rinnovo delle cariche nazionale del quadriennio 2024-2028 si terrà i prossimi 20 e 21 dicembre.

Vincolo sportivo

Ad esito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 36/21, il Consiglio Federale ha approvato un documento riepilogativo, che verrà divulgato a tutte le componenti interessate, in materia di vincolo sportivo, NAS e campionati giovanili maschili. Il documento è frutto delle consultazioni e dei lavori, avvenuti nell’ultimo anno, della Commissione Svincolo con la Consulta dei Presidenti Regionali ed il Settore Giovanile.

Campionato Under 19 Eccellenza

Sono state approvate le norme di ammissione al Campionato Under 19 Eccellenza per la stagione sportiva 2024-2025.

COM.TEC

Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnica di Controllo, ha sanzionato per irregolarità amministrative la società Passalacqua Ragusa con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di Serie A1 femminile in corso, la società OBG Roma (Serie A1 femminile) con 2.000 Euro e la società Real Sebastiani Rieti (Serie A2) con 6.000 Euro.

Inaugurazione del Playground nel carcere di Secondigliano a Napoli

Lunedì 25 marzo verrà inaugurato, presso il Centro Penitenziario “Pasquale Mandato” di Secondigliano a Napoli, il playground riqualificato dalla FIP con la partecipazione di Fondazione Lottomatica e la collaborazione dell’Associazione non profit “Seconda Chance”. Il campo torna dopo anni ad essere fruibile ai detenuti e vedrà la FIP impegnata, attraverso il Comitato Regionale Campania, in diverse attività volte ad insegnare la disciplina del basket. Interverranno il presidente FIP Giovanni Petrucci e il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo.

