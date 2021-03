Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro

Il Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro, riunitosi in data di oggi in videoconferenza, ha deliberato quanto segue:

– Campionato di Serie A2: viene ritenuto priorità assoluta il termine del girone di ritorno della prima fase, con la disputa di tutti gli incontri in programma;

– Vengono tenute monitorate quotidianamente le situazioni legate all’attività delle Società Kleb Basket Ferrara, NPC Rieti e Chieti Basket 1974 (ed eventuali nuove criticità che dovessero emergere), in modo da poter identificare, anche in base alle fondamentali indicazioni delle ASL di riferimento, la data di possibile ripresa dell’attività e conseguente ritorno in campo;

– La prossima settimana, rielaborata l’ulteriore, nuova programmazione delle gare da recuperare, ed individuando la data ultima di disputa degli incontri, sarà valutata la possibilità di salvaguardare lo svolgimento della seconda fase (orologio), come da formula originaria della stagione 2020/2021. Qualora non fosse possibile, la stagione sarà portata a termine con un format alternativo. Che sarà sottoposto al Consiglio Federale, a seguire l’approvazione del Settore Agonistico FIP cui spetta l’organizzazione dei campionati.

– Campionato di Serie B: è stato analizzato come, al momento, non sussistano criticità di calendario che possano portare a modifiche della prosecuzione della stagione, secondo le date e la formula di svolgimento. La seconda fase scatterà, come previsto, nel weekend del 20 e 21 marzo;

– Il Consiglio Direttivo LNP ha identificato in mercoledì 30 giugno la data ultima di svolgimento delle gare della stagione sportiva 2020/2021.

– Coppa Italia 2021: confermato il format della Final Eight per la Serie A2 e Serie B, nel corso della prossima settimana è prevista la definizione degli accordi con le Istituzioni e gli Enti in rappresentanza dei Comuni che hanno avanzato la disponibilità ad ospitare l’evento. Confermato nelle date del 2-3-4 aprile.

