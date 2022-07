Le parole di Pavani al termine dell’esperienza con Fortitudo Bologna

In data odierna alle ore 17.00 si è sciolto il CDA della Fortitudo 103 e da qui si conclude la mia avventura in Fortitudo.

In questi 9 anni abbiamo avuto tante soddisfazioni, abbiamo scalato categorie, abbiamo riportato la nostra amata Fortitudo in serie A, la categoria che gli spetta.

Negli ultimi due anni ho sicuramente commesso errori, in più il sopraggiungere di fattori esterni imprevedibili al di fuori del mio controllo, mi hanno impedito di continuare questo meraviglioso percorso.

Voglio ringraziare tutti i tifosi, tutti gli sponsor e sostenitori della Fortitudo che hanno creduto in me, Gianluca Muratori che mi ha dato questa possibilità, il consiglio d’amministrazione, il sindaco unico Massimo Santini, Giorgio Archetti per aver creato insieme Fortitudo Per Il Sociale, e ultimi ma non ultimi tutti i miei collaboratori che in questi 9 anni hanno dato tutto per questo glorioso club.

Christian Pavani