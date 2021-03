LNP – Bomber del mese di Febbario, vincono Carroll, Jackson e Petrucci

Lega Nazionale Pallacanestro e Bomber Caffè comunicano i vincitori del premio Bomber del mese per febbraio 2021, in Serie A2, nei due gironi Verde e Rosso, e Serie B.

Il riconoscimento intende premiare il giocatore capace di realizzare il maggior numero di canestri da 3 punti nelle gare disputate nel mese. In caso di parità di canestri, ad aggiudicarsi il premio è il giocatore con la migliore percentuale al tiro da 3; in caso di ulteriore parità, è preferito colui che ha realizzato il maggior numero di punti complessivi.

Ecco i vincitori per febbraio 2021.

BOMBER SERIE A2 GIRONE VERDE – FEBBRAIO 2021

JEFFREY CARROLL (Edilnol Biella)

Nel girone Verde di Serie A2 si aggiudica il premio la guardia-ala statunitense dell’Edilnol, nata nel 1994, 198 centimetri. Per lui, arrivato a fine gennaio a Biella, 24 realizzazioni da oltre l’arco su 63 tentativi, nelle sette gare disputate dai suoi a febbraio, per una percentuale del 38%. Sempre a segno con almeno 2 triple per partita, ha avuto un massimo di 7 canestri da 3 nella gara persa a Trapani il 28 febbraio, su 14 conclusioni complessive.

BOMBER SERIE A2 GIRONE ROSSO – FEBBRAIO 2021

DARRYL JOSHUA JACKSON (Givova Scafati)

A imporsi nel girone Rosso è Jackson, guardia Usa di passaporto maltese della Givova, 185 centimetri, classe 1985. Per lui 17 canestri da tre punti a febbraio, su 38 tentativi (45%). Nelle cinque gare disputate nel mese ha sempre realizzato almeno una tripla in ogni sfida, con un massimo di 5, messe a segno in due occasioni: nella sconfitta interna con Ravenna (su 12 tentativi) e nella vittoria di Pistoia (su 9 conclusioni totali).

BOMBER SERIE B – FEBBRAIO 2021

NICCOLÒ PETRUCCI (Frata Nardò)

In Serie B si impone Petrucci, guardia di 198 centimetri, nato nel 1989, al primo campionato a Nardò. Ha realizzato 17 triple in quattro gare nel mese di febbraio, su 28 tentativi, con una straordinaria percentuale del 61%. Per lui una prestazione super nel successo esterno del 21 febbraio a Ruvo di Puglia, con 7 canestri pesanti a segno su 9 tentativi. Petrucci si era già aggiudicato il premio di Bomber della Supercoppa LNP di Serie B, nella Final Eight svoltasi a novembre a Cento.

I vincitori saranno premiati con un trofeo ed una scatola di capsule Bomber Caffè.

