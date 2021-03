LNP – Eletti gli Mvp Lanieri del mese di febbraio: sono Cappelletti, Bucarelli e Nasello

Lega Nazionale Pallacanestro e Lanieri comunicano i vincitori dei premi di Mvp Lanieri del mese per febbraio 2021, in Serie A2, nei due gironi Verde e Rosso, e Serie B.

I vincitori sono stati scelti da tifosi e appassionati sui canali social LNP; nell’arco delle 24 ore disponibili per ciascuna votazione sono state 3.200 le preferenze totali espresse.

Ad aggiudicarsi i riconoscimenti i giocatori, selezionati tra quattro differenti candidati per ogni categoria, che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sommando le interazioni sugli account Facebook e Instagram di LNP.

Ecco gli Mvp Lanieri per febbraio 2021.

MVP LANIERI SERIE A2 GIRONE VERDE – FEBBRAIO 2021

ALESSANDRO CAPPELLETTI (Reale Mutua Torino)

Nel girone Verde successo per il playmaker classe ’95 della Reale Mutua, 186 centimetri. Per lui una media di 10.8 punti, 3.8 rimbalzi e 7 assist nelle sei gare disputate a febbraio, con cinque successi per i piemontesi. Cappelletti, nativo di Assisi, in Umbria, è alla seconda stagione a Torino, dopo un’esperienza in Serie A alla Virtus Bologna: in precedenza ha vestito le maglie di Mens Sana Siena e Fulgor Omegna. Si è imposto con il 59% dei voti.

MVP LANIERI SERIE A2 GIRONE ROSSO – FEBBRAIO 2021

LORENZO BUCARELLI (Atlante Eurobasket Roma)

Nel girone Rosso si impone Bucarelli, guardia classe ’98 dell’Eurobasket, 198 centimetri. Originario di Firenze, medaglia d’argento ai Mondiali Under 19 del 2017 con la Nazionale italiana, a febbraio ha avuto 14.6 punti, 5.4 rimbalzi e 3.8 assist di media, risultando tra i protagonisti del grande mese dei suoi, imbattuti con cinque successi in altrettante gare. Bucarelli, al primo anno a Roma dopo precedenti esperienze con Mens Sana Siena, Sassari e Cagliari, ha vinto con il 35% delle preferenze.

MVP LANIERI SERIE B – FEBBRAIO 2021

FERDINANDO NASELLO (Riso Scotti-Punto Edile Pavia)

In Serie B, con il 61% dei voti, vince Nasello, ala forte di Pavia, 195 centimetri, nato nel 1995. Il nativo di Siena ha avuto grandi medie a febbraio: 21 punti, 5.5 rimbalzi e 3.3 assist, con il 67% al tiro da 2. Per tre volte oltre i 20 punti realizzati, ha guidato l’Omnia Basket a quattro vittorie in altrettante gare nel girone B2. Nasello, uscito dal settore giovanile della Virtus Siena, ha militato a San Miniato prima di approdare a Pavia nell’estate 2019.

Gli Mvp del mese saranno premiati con un trofeo e una giacca su misura Lanieri.

Area Comunicazione LNP