LNP – Siglati i contratti-tipo con GIBA, USAP e ADISP

L’Hotel “I Portici” in Bologna ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’accordo-quadro stipulato tra Lega Nazionale Pallacanestro e le Associazioni di Categoria: GIBA (giocatori), USAP (allenatori e ADISP (dirigenti sportivi pallacanestro). Nonché dei contratti-tipo che vanno a regolamentare i nuovi rapporti di lavoro tra le Società di Serie A2 e Serie B Nazionale associate ad LNP ed i loro collaboratori.



L’accordo quadro firmato dalle quattro Associazioni rappresenta il primo stipulato in ambito nazionale a seguito dell’introduzione della Legge sul Lavoro Sportivo. Una sorta di apripista per il mondo dello sport italiano e dell’Associazionismo, che nel nostro Paese conta oltre centomila Società e 1.2 milioni di lavoratori sportivi. Che ora, a tutti gli effetti, possono essere qualificati come tali.



Francesco Maiorana (vicepresidente vicario LNP) – “E’ stato un lavoro che ci ha coinvolto per oltre un mese e mezzo, ne possiamo essere tutti orgogliosi. Non è banale aver avuto una collaborazione così schietta quanto rispettosa, e proficua, tra tutte le Associazioni. E ringrazio per la condivisione anche i procuratori sportivi. Per la parte giuridica ci siamo avvalsi di figure di primo livello come gli avvocati Guido Martinelli e Biagio Giancola. Siamo al cospetto di una riforma epocale, ed in questi casi le strade sono due: affrontarla o subirla. Noi l’abbiamo presa di petto. E’ un primo passo per il nostro futuro e ne siamo coscienti, ma non ci sono più alibi: lo sport ora è disciplinato come lavoro sportivo. Dobbiamo essere capaci di gestire i rapporti con le Associazioni di categoria, confrontandoci e collaborando per un sistema che ambisca alla sostenibilità. Non possiamo conoscere oggi la portata di questa riforma, ma bisogna essere aperti, flessibili e pronti a modificare. L’accordo-quadro rappresenta la consapevolezza che ciò che stiamo facendo è sport, secondo quanto determinato dalla Legge sul Lavoro Sportivo. E ricordo, lato LNP, l’audizione, prestigiosa, alla Camera Deputati, con la Commissione Lavoro che ha accolto le nostre istanze. Siamo all’inizio di un percorso da condividere con le Associazioni, per questo sarà costituita una Commissione paritetica per valutare, nel percorso, la struttura degli accordi sottoscritti”.



Alessandro Marzoli (presidente GIBA) – “Porto i saluti del Direttivo e degli atleti. L’essere stati parte di un tavolo giunto a siglare documenti condivisi non era scontato in partenza. E di questo siamo soddisfatti. La riforma era necessaria, qui in sala ci sono ex giocatori che, passando da professionisti a dilettanti, perdevano tutele. Che da oggi tornano garantite. E’ materia complessa, gli ultimi Decreti correttivi risalgono appena a pochi giorni fa. La pallacanestro LNP può celebrare questo primo risultato positivo, grazie al lavoro di tutte le componenti. Per un lavoro che sarà portato avanti nei prossimi mesi. I giocatori sono stati parte del momento decisionale, per noi è significativo. Serve serietà, pragmatismo ed apertura mentale. Ci siamo riusciti grazie al lavoro di LNP ed al coinvolgimento offerto. Ringrazio gli associati GIBA, con l’auspicio che anche per il settore femminile si possa raggiungere un risultato simile”.



Roberto Di Lorenzo (presidente USAP) – “Sono felice di essere qui oggi, è anche un riconoscimento al percorso del nuovo Direttivo USAP che ha permesso un rilancio dell’Associazione lavorando con e per gli allenatori. E da settembre avremo con noi anche i preparatori fisici. E’ fondamentale il rapporto con LNP, come con gli arbitri. Conoscere le regole, e studiarle per migliorarle. Mi unisco nei ringraziamenti agli avvocati Martinelli, Allegro e Nannucci. Il cambiamento è enorme, oggi è il giorno del “fare” con cui respingo fermamente l’unica via del “criticare”. Ora abbiamo le regole, dobbiamo imparare ad usarle e non girarci attorno. La Legge è giusta e deve far funzionare meglio il nostro mondo. Come tecnici ne siamo parte attiva, a chi dice che non abbiamo un ruolo rispondo “creiamolo”. Ma contribuendo tutti, per averlo”.



Giulio Iozzelli (Presidente ADISP) – “E’ una giornata importante, rappresenta un punto di partenza che non verrà dimenticato. C’è una data, che sarà un riferimento per futuro del movimento e non solo delle Associazioni. Noi siamo quella più giovane, nata nel 2019 e riconosciuta da appena un anno dalla FIP. Rispetto a chi è seduto a questo tavolo dobbiamo crescere e strutturarci, con le nostre responsabilità. Aver condiviso questo documento, per il mondo LNP è molto importante. Mi auguro possa accadere anche con la pallacanestro professionistica. Emergeranno criticità, non può essere diversamente, sarà importante continuare a lavorare con i tempi giusti per offrire a tutte le componenti la giusta programmazione per migliorare ancora di più i documenti che andremo a firmare. Porto i saluti dei nostri Associati e del Direttivo, che si è dato molto da fare in questo periodo di grande impegno”.

AREA COMUNICAZIONE LNP