Lorenzo Penna è il nuovo Capitano della Tezenis Verona. E’ stato annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del giocatore, mercoledì pomeriggio al Pala AGSM AIM.

Il playmaker nato a Bentivoglio è tornato quest’anno a vestire la maglia gialloblù dopo l’esperienza nella stagione 2021-2022, purtroppo segnata da un brutto infortunio al ginocchio ad inizio stagione.

Giorgio Pedrollo, Vicepresidente del Club, ha introdotto la conferenza stampa con queste parole: “Mi piace sempre equilibrare la negatività con la positività e se una persona ci crede sono sicuro che esce sempre la positività. Lorenzo è un ragazzo che nella sua vita ha dovuto soffrire; giocatore che è arrivato qui due anni fa, partendo dalla panchina in poco tempo è diventato titolare, prima di essere fermato dall’infortunio. Fino a quel momento era stato determinante e lo scorso anno ha fatto un campionato di vertice arrivando fino alla finale promozione con Forlì. E’ il nostro Capitano, una scelta condivisa tra tutti: la sua maturità, la sua consapevolezza e voglia di crescere sono un esempio”.

La parola è passata poi al nuovo Capitano della Tezenis: “Voglio ringraziare la Famiglia Pedrollo, la società, lo staff e la squadra – ha commentato Lorenzo Penna – Il ruolo di Capitano è qualcosa di nuovo per me e per questo motivo la prima cosa che ho fatto è stata quella di parlare con i miei compagni più esperti, chiedendogli un aiuto per questo ruolo. Sono contentissimo di aver ricevuto questa importante responsabilità e per la storia di questo club è un onore. Essere tornato a vestire la maglia della Tezenis mi rende molto felice, il mio rapporto con la società e con il coach sono sempre stati molto stretti. Mi metterò a disposizione di tutti, aiutando i compagni più giovani e tutta la squadra”.

