Il Maccabi Tel Aviv starebbe lavorando per implementare la sua rosa, soprattutto con un’ala israeliana. Il profilo individuato sembra quello di TJ Cline, americano ma con passaporto israeliano attualmente alla Germani Brescia. A riportarlo sono diverse fonti del Paese mediorientale.

In questa stagione in LBA Cline ha segnato 12.1 punti con 4.5 rimbalzi e un high di 20 a Treviso, punti scesi a 10.4 in EuroCup ma con il 40% dall’arco.