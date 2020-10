Made in Cento, le nuove divise casalinghe della Benedetto XIV omaggiano la Città

Sono state svelate oggi le nuove divise casalinghe della Tramec Cento, che debutteranno domani sul parquet del PalaBenedetto. Quest’anno il fornitore tecnico sarà Geff, azienda spagnola che in collaborazione con B.Box ha preparato l’abbigliamento sportivo e tecnico per giocatori e staff biancorosso.

“Siamo contenti di proseguire la partnership pluriennale con la Benedetto XIV. Quest’anno abbiamo deciso di affiancare Geff, importante azienda di abbigliamento sportivo della quale siamo divenuti distributori italiani, e abbiamo pensato ad una divisa che potesse celebrare il ritorno a Cento della Tramec Cento.” dichiara Andrea Balboni, responsabile creativo di B.Box.

“Abbiamo così ripreso le bande verticali biancorosse, già presenti nella trionfale stagione 2017-18 che fu l’ultima giocata al PalaBenedetto, inserendo poi una trama che è letteralmente la mappa del centro di Cento. Sono riportate persino i contorni di alcuni edifici e parchi, oltre che al nome delle vie. Nel retro poi la scritta “We Are Cento” riprende lo slogan utilizzato prima dai tifosi e poi dalla società stessa, diventando l’hashtag ufficiale della società che rimarca l’indissolubile legame tra la Benedetto e la nostra città. Geff l’ha realizzata con un materiale tecnico molto leggero, che la rende una divisa molto leggera, pensata per la comodità degli atleti che la indosseranno ma anche per i tifosi che la utilizzeranno nel tempo libero.”

Fa eco Jury Mezzetti, responsabile marketing della Benedetto XIV.

“E’ una divisa bellissima, un tributo alla nostra città da parte di Geff realizzato in maniera originale e fantasiosa, nel quale tanti tifosi potranno ritrovare la propria via e la propria abitazione indossata dai giocatori biancorossi. Una dedica non solo ai nostri tifosi e collaboratori, ma anche a tutti gli sponsor e alle realtà del territorio che hanno sempre supportato i colori biancorossi. Per ragioni di spazio è stato possibile rappresentare solamente il capoluogo, che vuole ovviamente simboleggiare anche tutte le frazioni del Comune di Cento.”

La divisa debutterà domani alle 18:00 al PalaBenedetto, quando per la Supercoppa Centenario di LNP la Tramec Cento scenderà in campo per il derby contro Ferrara. Non sono disponibili ulteriori biglietti: chi è in assenza di tagliando potrà seguire il match in diretta su LNP PASS, piattaforma streaming in abbonamento. Dalla settimana successiva la Benedetto giocherà nelle due trasferte siciliane (Trapani e Capo D’Orlando) con la divisa “away”, che non è ancora stata svelata. Andrea Balboni però vuole anticipare qualcosa. “Anche nella divisa da trasferta, sempre ad opera di Geff, ci sarà un richiamo al nostro passato e un omaggio a Cento… ma non voglio dire altro, ogni cosa a suo tempo!”

Ufficio stampa Benedetto XIV