Maltempo Emilia Romagna: le nuove date fissate oggi dei calendari di Serie A2 e Serie B

Di seguito si riassumono le variazioni ai calendari dei campionati di Serie A2 e Serie B validate e comunicate nella giornata di oggi, giovedì 18 maggio, dal Settore Agonistico FIP.

SERIE A2 – PLAYOFF

Tramec Cento-Flats Service Fortitudo Bologna: Questo il nuovo calendario, ufficializzato dal Settore Agonistico FIP. Gara 2 a Cento venerdì 19 maggio 20.30, gara 3 a Bologna domenica 21 alle 18.00, eventuale gara 4 a Bologna mercoledì 24 alle 20.30, eventuale gara 5 a Cento venerdì 26 alle 20.30.

SERIE B – PLAYOFF

Blacks Faenza-Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Vi è stato accordo tra Società, validato dal Settore Agonistico FIP, per un’alternanza della sequenza. La serie riparte da Ruvo con gara 3 (in realtà la seconda in ordine cronologico) domenica 21 maggio alle 19.00, in seguito gara 4 (effettiva terza) martedì 23 alle 21.00, sempre in Puglia. La serie tornerebbe quindi a Faenza, per l’eventuale recupero di gara 2, giovedì 25 alle 20.30, e l’eventuale gara 5, sabato 27 maggio alle 20.30.

SERIE B – AMMISSIONE

Virtus Imola-Luciana Mosconi Ancona: gara2 di stasera ad Imola rinviata. La nuova calendarizzazione: gara 2 martedì 23, ore 20.30, ad Imola; gara 3 venerdì 26, ore 20.30, ad Ancona; eventuale gara 4 lunedì 29, ore 20.30, ad Ancona; eventuale gara 5 giovedì 1 giugno, ore 20.30, ad Imola.

