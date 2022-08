Mantova, ecco Veronesi e Miles: “Qui per vincere e dire la nostra”

Si è tenuta questa mattina la presentazione ufficiale alla stampa dei nuovi giocatori degli Stings Giovanni Veronesi ed Anthony Miles. I nuovi volti biancorossi hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni in una conferenza che si è tenuta nella sede principale di Staff – Agenzia per il Lavoro che, anche nella stagione 2022-23, sarà main sponsor della squadra mantovana.

Durante l’evento sono intervenuti anche il general manager degli Stings Gabriele Casalvieri e il presidente di Staff Michele Borghi.

Giovanni Veronesi: “Sono un grande appassionato di basket dell’A2 e delle categorie minors e conosco bene la storia di Mantova. Alla fine della scorsa stagione, la mia volontà è stata quella di cercare una squadra che ambisse a fare bene e ad arrivare ai playoff. Mantova mi è stata presentata come una piazza importante e, parlando con dirigenza e staff, ho trovato tanti punti in comune con le mie ambizioni. I miei obiettivi personali vanno di pari passo con quelli della squadra. In ogni gruppo ci sono gerarchie e per raggiungere risultati importanti occorre essere uniti anche nei momenti difficili.

So che devo crescere tanto, voglio migliorarmi sotto tanti aspetti tecnici. Sono sicuro che lo staff e i miei compagni mi daranno una mano e che alla fine della stagione sarò cresciuto. L’obiettivo è vincere quante più partite possibili, sono una persona molto competitiva e vogliamo dimostrare a tutto il nostro girone che siamo una squadra da temere e rispettare.

Ad una settimana dal raduno posso dire che le sensazioni positive iniziali sono state assolutamente confermate. L’ambiente è molto stimolante e unito e stiamo giocando in modo sempre più fluido giorno dopo giorno. Naturalmente, starà a noi creare l’alchimia giusta prima dell’inizio del campionato. Ora, però, ci aspettano le sfide di Supercoppa che saranno un primo test importante per capire le nostre potenzialità”.

Anthony Miles: “Sin dal primo giorno ho trovato un ambiente molto professionale. La città è stupenda e sto imparando a conoscerla ogni giorno di più insieme alla mia famiglia. Il coach e la squadra mi hanno accolto benissimo e da parte mia c’è tutta la volontà di dare il massimo in ogni partita. Le mie aspettative? Vincere. Vogliamo fare bene e vincere più partite possibili, è così che ci si diverte davvero. Credo che la squadra abbia tutte le qualità per farlo, possiamo arrivare ai playoff e giocarcela in ogni partita.

Per avere successo in serie A2 tutto parte dalla preparazione dello staff tecnico. E devo dire che qui a Mantova non manca assolutamente. I giocatori devono essere bravi ad ascoltare l’allenatore, essere uniti e rispettare il proprio ruolo, sia in senso gerarchico che tecnico. È un gioco di squadra, quindi parte tutto dalla disponibilità e dall’approccio dei singoli. Ci saranno sicuramente momenti di alti e bassi e nelle situazioni più complicate dovremo restare il più uniti possibile”.

Gabriele Casalvieri: “Ringrazio Staff per averci ospitato nella sua sede principale e per averci dato una grande mano questa estate. La squadra è cambiata tanto, è rimasto solo il capitano Riccardo Cortese e con lo staff tecnico abbiamo provato a costruire un gruppo con caratteristiche diverse. Ci siamo affidati a giocatori giovani e desiderosi di mettersi alla prova e di provare, in futuro, ad esibirsi nei palcoscenici più importanti della pallacanestro italiana. È nato un roster con ragazzi molto affamati, duttili e allenabili. C’è anche tantissimo talento in tutti i ruoli e ciò ci dà fiducia nel provare a migliorare il risultato dello scorso campionato.

Siamo arrivati ad un passo dalle semifinali, forse avremmo meritato di vincere la serie con Verona, la quale è riuscita a centrare la promozione in serie A2. L’obiettivo, quindi, è accedere ai playoff e a giocarci l’accesso al secondo turno”.

Michele Borghi: “Sono orgoglioso di inaugurare questa stagione. La nostra azienda è vicina al mondo Stings da diversi anni. Siamo stati al fianco della società nei momenti più difficili, nel periodo del lockdown quando i palazzetti erano vuoti, e ci teniamo ad esserci anche in questo periodo di ripartenza. Ci aspettiamo un campionato ricco di emozioni, in cui ogni partita sarà una vera e propria festa per i tifosi e le famiglie.

La prosecuzione dell’attività della Pallacanestro Mantovana è un’opportunità per tutto il territorio e il club stesso è un patrimonio della nostra provincia. Rappresenta i nostri coloro in giro per l’Italia e deve dare orgoglio alla nostra gente. L’obiettivo? Appassionare sempre più persone e portarle al palazzetto dove possono trovare un ambiente accogliente e gustarsi uno sport pieno di valori positivi”.

