Mantova, Keshun Sherrill presentato nella sede del main sponsor Staff

È partita ufficialmente l’avventura di Keshun Sherrill agli Stings. Il play-guardia biancorosso proveniente da Udine è arrivato a Mantova lo scorso venerdì e ha avuto già modo di conoscere i compagni e di sostenere i primi allenamenti con la sua nuova squadra.

Nella conferenza stampa svoltasi stamattina nella sede del main sponsor Staff, Keshun si è presentato alla stampa svelando i motivi che l’hanno spinto a scegliere i virgiliani. Durante l’evento sono intervenuti anche il general manager degli Stings Gabriele Casalvieri e il presidente di Staff Michele Borghi.

Il presidente di Staff Michele Borghi:

“Nonostante quella di quest’anno sia stata una stagione molto sfortunata, per me è bello vedere l’impegno e lo spirito di squadra ogni domenica in questi Stings. Ci sono tante similitudini col nostro lavoro ed è anche per questo motivo che supportiamo con orgoglio questa squadra e questa società.

Abbiamo giocatori di ottimo livello e ho sempre visto grande applicazione. Purtroppo, i risultati non sono stati all’altezza dei nostri sforzi, ma credo che con l’arrivo di Sherrill cambieranno le sorti della stagione”.

Il general manager degli Stings Gabriele Casalvieri:

“L’acquisto di Sherrill significa tanto per tutto il nostro ambiente, ringrazio la società per lo sforzo economico che ha compiuto in questa fase della stagione. Che siano playoff o salvezza, Keshun è un giocatore fondamentale per noi. L’addio di Matteo Palermo ci ha portato ad avere qualche sofferenza nel playmaking. Certo, Calzavara ha dato il massimo ed è cresciuto davvero tanto al suo primo anno di serie A2, ma l’infortunio di Anthony Miles ha accorciato ulteriormente le rotazioni. Per questo motivo, cercavamo un giocatore che potesse dare leadership e tranquillità in cabina di regia e abbiamo così iniziato a studiare l’intervento sul mercato. Sherrill può dare ordine al nostro gioco, è un elemento che può farci fare il salto di qualità necessario per conquistare la salvezza.

Ora dobbiamo vincere assolutamente contro Cento e sperare in alcuni risultati negativi delle nostre rivali. Ci aspetta un finale di stagione molto intenso, abbiamo bisogno del sostegno del nostro pubblico. Comprendiamo la loro delusione per i risultati, ma in questo momento dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.

Il play-guardia Keshun Sherrill:

“Sono ormai completamente guarito dall’infortunio e per questo devo ringraziare anche il preparatore fisico Daniele Missarelli che mi segue ogni giorno con grande attenzione. Il primo impatto con gli Stings è stato assolutamente positivo e non vedo l’ora di scendere in campo per dare il mio contributo. I compagni di squadra mi hanno accolto bene, sono venuto a Mantova anche per loro. Conosco le loro qualità, ci sono nomi importanti in questo roster. Coach Zanco? Mi sto trovando bene. Punta tanto sulla comunicazione, ci siamo confrontati tanto in questa prima settimana. Abbiamo lo stesso obiettivo, vogliamo vincere e per farlo servono proprio delle relazioni personali di questo tipo.

Nelle prossime partite dovremo puntare tantissimo sulla difesa. Solo così riusciremo a risalire la classifica”.

