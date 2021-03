Matteo Parravicini è l’Under 21 adidas di febbraio 2021 in Serie A2

Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunica il vincitore del premio Under 21 del mese per febbraio 2021, in Serie A2.

Il riconoscimento giunge alla sua quarta stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under.

Ecco il prescelto per febbraio 2021.

UNDER 21 ADIDAS SERIE A2 – FEBBRAIO 2021

MATTEO PARRAVICINI (WithU Bergamo)

In Serie A2 successo per Parravicini, play-guardia del 2001 della WithU, 187 centimetri. Nelle sei gare disputate nel mese, cinque delle quali vinte dai suoi, 8.5 punti e 2.2 assist a gara, in 19.7 minuti. Per lui una prova di assoluto valore nel successo casalingo sulla JB Monferrato, da 22 punti in soli 18 minuti, con 6/6 da 3 punti. Contributi in doppia cifra anche nelle vittorie dei gialloneri a Biella (11 punti, con 4 rimbalzi e 4 assist in 27 minuti) e con l’Urania Milano in casa (11 punti in 21 minuti). Parravicini, nativo di Varese, è al secondo anno a Bergamo, dopo una precedente esperienza ad Oleggio in Serie B e le giovanili alla Pallacanestro Varese.

Parravicini sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di scarpe adidas Harden 5, di recente uscita.

