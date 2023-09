L’Unieuro Forlì batte Vigevano e conquista il terzo posto al “Memorial Bortoluzzi” di Lignano Sabbiadoro. Partita condotta dai biancorossi di coach Martino sin dalla fine del primo quarto. Il massimo vantaggio si dilata in un continuo crescendo, fino a toccare il +21, sull’ 84-63 a pochi istanti dalla sirena. Al termine, 5 uomini in doppia cifra per Forlì, compreso Xavier Johnson partito in quintetto.

Così coach Antimo Martino sulla due giorni friulana: “Seconda partita in due giorni dove grandissima attenzione è stata posta nel distribuire le energie senza rischiare problemi e infortuni. Oggi rispetto a ieri abbiamo avuto Johnson, assodato che il fastidio di ieri non era nulla di grave. Con lo staff medico abbiamo invece deciso di evitare una seconda partita in due giorni a Zampini. Dobbiamo usare queste partite per crescere e per conoscerci. Adesso avremo un giorno di riposo e da lunedì torneremo in palestra con l’obiettivo di continuare a lavorare parallelamente sia sulla parte atletica che sullo sviluppo del nostro sistema di gioco inserendo gradualmente tutti i giocatori a disposizione.”

Unieuro Forlì – Nuova Pall. Vigevano 84-65 (19-13:27-23; 15-10; 23-19)

Unieuro Forlì: Allen N.E., Cinciarini 16, Valentini 13, Zampini N.E., Tassone 3, Johnson 10, Pascolo 8, Zilli 13, Pollone 8, Munari 10, Zilio, Radonjic 3. All.: Antimo Martino. Ass.: Fabrizi e Ruggeri.

Nuova Pallacanestro Vigevano: Bertoni 5, Bertetti 7, Smith 9, Wideman 9, Rossi 5, Peroni 4, Leardini 6, Battistini 15, Pisati N.E., D’Alessandro 15, Strautmanis 5, Bettanti N.E.. All.: Lorenzo Pansa. Ass.: Bruni e Lazzarini.

UFF.STAMPA PALL.FORLI’