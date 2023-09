Memorial Bortoluzzi – Show di Redivo, Cividale non sbaglia contro Vigevano

Cividale del Friuli batte Vigevano nella seconda semifinale del Lignano Basket PreSeason Tournament “Memorial Bortoluzzi”, giunto alla terza edizione, giocata nella palestra comunale di Lignano Sabbiadoro. La formazione friulana, che milita nel girone rosso di serie A2, si è imposta con il punteggio di 94-78 in una gara sempre condotta dalla formazione di casa, che ha allungato sin dai minuti iniziali, fino a chiudere il primo tempo avanti di nove punti (48-39). La reazione lomellina è arrivata nel terzo periodo, con un piccolo recupero dello svantaggio, nuovamente allargatosi nei 10′ conclusivi, quando si è fatta sentire nelle gambe la fatica delle prime due settimane di preparazione.

“Giocavamo contro una squadra che ha cambiato poco durante l’estate e si conosce bene – ha commentato alla fine Gianmarco Bertetti -. Abbiamo fatto qualche passo in avanti offensivamente, dobbiamo migliorare tanto in difesa, soprattutto concedere meno rimbalzi offensivi agli avversari”. I ragazzi di coach Lorenzo Pansa torneranno in campo domenica 2 settembre alle ore 19.15 nella finalina per il terzo posto contro la Pallacanestro Forlì, sconfitta nell’altra semifinale dalla Pallacanestro Trieste per 80-87.

Gesteco Cividale del Friuli-ELAchem Vigevano 94-78 (29-25, 48-39, 64-57)

Cividale del Friuli: Marangon 19, Redivo 32, Miani 4, Balladino, Rota5 , Furin 10, Bartoli NE, Baldares 3, Ferrari 2, Isotta 12, Dell’Agnello 7. All. Pillastrini. Tiri da due punti 23/43, tiri da tre punti 13/29, tiri liberi 9/11, rimbalzi 46 (31+16)

Vigevano: Bertoni, Bertetti 3, Smith 11, Wideman 21, Rossi 12, Peroni 3, Leardini 8, Battistini 12, Pisati NE, D’Alessandro 3, Strautmanis 5, Bettanti NE. All.Pansa. Tiri da due punti 13/35, tiri da tre punti 12/32, tiri liberi 16/19, rimbalzi 34 (22+12)

UFF.STAMPA ELACHEM VIGEVANO