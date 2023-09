Memorial Bortoluzzi – Trieste si aggiudica il torneo battendo Cividale in finale

La Pallacanestro Trieste vince il III Memorial Bortoluzzi – Trofeo ButanGas al termine di una splendida e combattutissima finale in cui la UEB Gesteco rimonta dal -19 e sfiora la vittoria grazie ad un cuore incredibile davanti ad una numerosissima marea gialla, 500 i presenti al Palasport di Lignano.

Forlì conquista il gradino più basso del podio nella finale terzo quarto posto sconfiggendo Vigevano 84-65.

Pillastrini deve rinunciare, oltre agli annunciati Mastellari, Berti e Bartoli, anche a Nicolò Isotta. L’italo-svizzero nel finale della gara di ieri ha accusato un fastidio che lo costringe ai box. Coach Christian tiene a riposo Ruzzier, Campogrande e Bossi.

Rota, Redivo, Marangon, Miani e Furin sono i primi 5 gialloblù, risponde il coach biancorosso con Brooks, Filloy, Ferrero, Deangeli e Candussi. Il primo canestro della gara è di Eli Brooks al quale risponde subito Redivo con una tripla da distanza siderale. In un inizio teso, tipico delle finali, si vedono tanti errori e grande fisicità dentro l’area. Il primo break lo crea Trieste con la bomba di Brooks che costringe Pillastrini al timeout al 5’ sul 12-6 biancorosso. È Dell’Agnello che prova a dare la scossa ai suoi con 3 assist consecutivi per Marangon, Miani e Balladino ma Trieste continua a produrre un’ottima pallacanestro e guidata dalla regia di Filloy chiude il primo periodo in vantaggio 24-13.

Il secondo quarto si apre con un break di 8-0 per Trieste interrotto dal jumper dal mezzo angolo di Furin su assist di Rota. Il Capitano entra definitivamente in partita, segna due triple e riporta i suoi a -13 sul 21-34. La fisicità di Trieste dentro il putturato si fa sentire, Candussi è un fattore ma i Ducali combattono e grazie alle 3 triple consecutive della coppia Ferrari – Balladino rimangono in partita fino al 35-46 dell’intervallo. Rota e Candussi sono i migliori realizzatori al 20’ rispettivamente con 11 e 18 punti.

Il primo canestro della ripresa lo mette a referto Candussi dall’arco su assist di Filloy. Marangon e Rota dalla lunetta accorciano ma Trieste si fa sentire sotto le plance e riallunga sul 38-55 con i rimbalzi offensivi di Vildera. Gli attacchi dominano sulle difese nella prima parte del terzo periodo, Ferrero e Brooks dalla lunga distanza rispondono a Dell’Agnello e Miani e Pillastrini è costretto al timeout sul 48-63 del 26’. In uscita dal minuto di sospensione si accende Gabriele Miani, 4 tiri liberi e due triple per il lungo da Codroipo e partita riaperta. 61-68 al 29’. I tiri liberi di Candussi mandano le squadre all’ultimo riposo sul 61-70 a favore di Trieste.

Miani non si ferma ed in apertura di quarto periodo mette altri 5 punti consecutivi, lo segue Redivo che va a depositare in transizione ed è -2 Cividale sul 68-70. Timeout obbligato per Coach Christian al 32’. La magia continua. Redivo da 8 metri concede il primo sorpasso della gara alla Gesteco e raddoppia con un’altra tripla che porta i Ducali sul 74-69. Candussi firma il contro-break che riporta Trieste a -1, 74-73 al 33’. Ferrero sigla il vantaggio triestino ma è Miani con altri 5 punti a riallungare. Ariel Filloy si mette in partita e dimostra tutto il suo valore, parziale di 8-0 da solo e Trieste ritorna sul +6 con 3’ da giocare. Le Eagles non ci stanno. Redivo da 3 punti ed una super difesa di Capitan Rota seguita da schiacciata di Leo Marangon riportano i Ducali a -1. Brooks dalla lunetta riallunga a +3, risponde Dell’Agnello con il suo semi-gancio destro ma è ancora Candussi da 3 punti a sigillare la vittoria di Trieste. 86-90 il risultato finale.

UEB Gesteco Cividale – Pallacanestro Trieste: 86-90 (13-24, 22-22, 26-24, 25-20)

UEB Gesteco Cividale: Leonardo Marangon 11 (3/6, 1/4), Lucio Redivo 14 (1/4, 4/14), Gabriele Miani 27 (5/5, 4/5), Shaka Balladino 8 (1/1, 2/6), Eugenio Rota 12 (0/1, 3/7), Giacomo Furin 6 (1/1, 0/1), Saverio Bartoli NE, Fabio Baldares, Francesco Ferrari 3 (0/2, 1/1), Nicolò Isotta NE, Giacomo Dell’Agnello. All. Pillastrini

Pallacanestro Trieste: Antonio Daijaun 0 (0/1, 0/1), Ariel Filloy 18 (5/8, 2/2), Matteo Rolli, Lodovico Deangeli 5 (1/2, 1/3), Massimiliano Obliuech, Francesco Candussi 34 (5/9, 5/8), Giovanni Vildera 8 (3/5, 0/0), Giancarlo Ferrero 8 (1/2, 1/3), Eli Brooks 17 (4/6, 2/8). All. Christian

UFF.STAMPA UEB CIVIDALE