Memorial Bortoluzzi – Trieste si aggiudica la semifinale contro Forlì

By

Al termine di una partita dai minutaggi inevitabilmente dettati dall’intensa preparazione, l’Unieuro Forlì perde contro Trieste e accede alla finale per il terzo posto del Memorial Bortoluzzi.

Così coach Antimo Martino al termine della partita: “Nel complesso un buon test, dove sicuramente abbiamo fatto tante buone cose. Ovviamente ci sono state anche diverse cose su cui potevamo fare meglio evidenziando dei sincronismi che vanno ancora perfezionati. Però la voglia della squadra di non mollare mai mi è piaciuta molto ed è stata evidente anche quando siamo andati sotto nel punteggio e siamo rientrati più di una volta. Non abbiamo rischiato Johnson per un piccolo fastidio durante il riscaldamento che si è aggiunto all’assenza prevista di Allen. Abbiamo dato minuti ai giovani Munari e Zilio anche alla luce della partita ravvicinata di domani.”

Domani i biancorossi sfideranno la perdente tra Cividale e Vigevano. Palla a due alle 17:00.

Unieuro Forlì – Pall. Trieste 80 – 87 (17-16; 23-29; 16-21; )

Unieuro Forlì: Cinciarini 16, Zampini 5, Valentini 23, Johnson N.E., Pollone 15, Munari, Pascolo 3, Radonjic 8, Tassone 6, Zilli 2, Zilio 2, Allen N.E. All.: Antimo Martino. Ass.: Fabrizi e Ruggeri.

Pall. Trieste: Daijaun, Filloy 15, Rolli, Deangeli 14, Obliubech N.E., Campogrande 3, Candussi 14, Vildera 10, Ferrero 14, Brooks 17. All.: Jamion CHristian. Ass.: Nanni e Carretto.

UFF.STAMPA PALL.TRIESTE